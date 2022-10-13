داماك تكشف النقاب عن مشروع «شِيك تاور» من دي جريسوغونو

المصدر: دبي - البيان

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كشفت داماك العقارية النقاب عن مشروعها الجديد برج «داماك شِيك»، المكون من 41 طابقاً إلى جانب تصاميمه الداخلية التي تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية العالمية دي جريسوغونو.

ويتمتع برج داماك شِيك، الواقع في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي، بسهولة الوصول المباشر إلى قناة دبي المائية، كما يوفر إطلالات على أفق المدينة، إلى جانب قربه من أبرز المناطق الحيوية بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، والأحياء الراقية في وسط المدينة.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: يوفر شِيك تاور مفهوم المعيشة الفاخرة، حيث يجمع بين مفهوم الصحة والرفاهية، ويضم البرج أفضل العلاجات الترميمية وعلاجات التجميل، فضلاً عن وجود صالة ألعاب رياضية متطورة، وتوفر سبعة حمامات تنشيطية.

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