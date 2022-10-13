2.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 401 مبايعة بقيمة 1.69 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة مليار درهم، و373 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 687.26 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 110 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 324.64 مليون درهم، منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 243.28 مليون درهم، و51 رهن فلل وشقق بقيمة 81.37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 163 مليون درهم، وآخر في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 47 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 132.47 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 33 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز