مدينة الشارقة المستدامة تحصد جائزة أفضل مشروع سكني مستدام

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حازت مدينة الشارقة المستدامة على جائزة مرموقة عن فئة «أفضل مشروع سكني مستدام في الشارقة» ضمن فعاليات جوائز العقارات العربية 2022. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة طموحات المشروع المتعدد الاستخدامات لتطوير مجتمع عالمي المستوى ومستدام ويحقق السعادة لقاطنيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم ترشيح المشروع ضمن قائمة «أفضل مشروع سكني في الشارقة».

وتعتبر جوائز العقارات العربية، نسخة المسابقة الإقليمية لجوائز العقارات العالمية الشهيرة، التقدير الأرفع في المنطقة للتميز في القطاع العقاري.

تتماشى مدينة الشارقة المستدامة مع الحركة العالمية نحو التحوّل إلى بيئة صديقة للمناخ، مما لا يعني الحد من انبعاثات الكربون فحسب، بل توفير نمط معيشي مستدام أيضاً من خلال إنتاج الطاقة المتجددة، وإدارة وفرز النفايات، وتشجيع الوعي البيئي لدى الأفراد ليستمتع سكان المدينة بنمط حياة صحي ومسؤول بيئياً.

وقد اختارت لجنة التحكيم في جوائز العقارات العالمية مدينة الشارقة المستدامة للفوز بهذه الجائزة كونها تؤمّن لدولة الإمارات بيئة آمنة وصحية وثقافية مبنية وفقاً لأعلى معايير مدن المستقبل. وقد ارتكن تصميم مدينة الشارقة المستدامة بما يلبي ركائز الاستدامة الثلاث الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بهدف خلق مجتمع سعيد وصحي ليكون مثالاً رائداً يقود العالم نحو غدٍ أفضل.

لن تمثّل هذه الجائزة إنجازاً مهماً للمدينة فحسب، بل ستمهّد الطريق لإنشاء مشاريع أكثر استدامة وابتكاراً في دولة الإمارات، ومثالاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز