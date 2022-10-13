الإمارات تتصدر إقليمياً في صفقات الاندماج والاستحواذ

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ، التي جرت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، بحسب تقرير صدر عن شركة «ريفينيتيف» الأمريكية البريطانية المتخصصة في دراسات وبيانات الأسواق.

وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ، التي شهدتها الإمارات خلال الأشهر التسعة المنصرمة من 2022 بلغت 69.7 مليار دولار.

وبرغم انخفاض هذه القيمة عن نظيرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الإمارات ما زالت في صدارة دول المنطقة في القيمة الإجمالية.

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ، التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية من 2022ـ قد ارتفع بنسبة 5.%، بالمقارنة مع نظيره خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلاوة على ذلك، فهذا العدد هو الأعلى خلال الفترة نفسها من عام 1980.

وأفاد التقرير بأن الإمارات تصدرت إقليمياً أيضاً خلال الفترة نفسها، التي يغطيها التقرير في إصدار السندات، حيث استأثرت وحدها بنسبة 61% من إجمالي السندات المطروحة في المنطقة خلال الفترة.

وتصدرت الإمارات أيضاً في قيمة الرسوم، التي حصلتها البنوك الاستثمارية في المنطقة مقابل الصفقات الاستثمارية، التي شهدتها خلال الفترة نفسها التي يغطيها التقرير، وقد استأثرت بنوك الإمارات وحدها بنسبة 37% من إجمالي الرسوم، التي حصلتها بنوك المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية من 2022، وبلغت 1.1 مليار دولار.

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