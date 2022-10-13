تصاعد الجاذبية الاستثمارية للعقارات السكنية في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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سجلت العقارات السكنية في دبي تحسناً ملحوظاً في جاذبيتها الاستثمارية، مع استمرار تصاعد عائد الاستثمار فيها، الأمر الذي يشجع شرائح متنامية من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على تعزيز استثماراتهم في القطاع، حيث سجل العائد الإيجاري للشقق السكنية تحسناً كبيراً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأكد تقرير صدر عن شركة «سي بي آر إي» الأمريكية للاستشارات العقارية أن مستويات الإيجارات تعافت خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر 2022، مع ارتفاعها بنسبة 26.6% بالمقارنة مع العام السابق.

وأفاد التقرير بأن العقارات السكنية الفاخرة سجلت أعلى معدلات نمو، حيث بلغ متوسط إيجار الفلل في جزيرة «نخلة جميرا» في سبتمبر الماضي 230 ألف درهم، بينما بلغ متوسط إيجار الفلل في منطقة «البراري» 945 ألف درهم.

وأضاف التقرير: إن مستويات الإيجارات قد تعافت من المستويات المتدنية،التي بلغتها خلال جائحة كورونا، حيث سجلت الإيجارات في 22.6% من التجمعات السكنية المكونة من شقق في دبي، و96% من التجمعات السكنية المكونة من فلل في سبتمبر الماضي مستويات أعلى من مستوياتها منذ خمس سنوات مضت.

وفي ما يخص القيمة الاستثمارية أفاد تقرير «سي بي آر إي» بأن القيمة الاستثمارية للمساكن ككل في دبي ارتفعت بنسبة 8.9% في سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع سبتمبر 2021، وبلغت هذه النسبة للشقق 8%، وللفلل 14.3%.

وأضاف التقرير: إن منطقة «جميرا» شهدت أعلى ارتفاع للقيمة الاستثمارية لكل قدم مربعة في ما يخص الشقق، أما على مستوى الفلل فكان أعلى ارتفاع للقيمة الاستثمارية لكل قدم مربعة جزيرة «نخلة جميرا»، حيث بلغ معدل سعر القدم المربعة 3597 درهماً.

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