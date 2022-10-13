«جيان» تعقد شراكة مع أكبر مزرعة مائية رأسية عالمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «جيان»، إحدى شركات «جي إم جي»، عن شراكة استراتيجية مع «كروب وان الإمارات»، المشروع المشترك بين الإمارات لتموين الطائرات وكروب وان، لتوفير منتجات من مزرعة «بستانك» إلى محال جيان.

وستوفر بستانك أكبر مزرعة رأسية للزراعة المائية في العالم، مجموعة جديدة من الخضراوات الورقية، بما في ذلك الخس والجرجير والسبانخ وغير ذلك، لمحال جيان هايبر ماركت والسوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات.

جاء الإعلان عن الشراكة الجديدة، بحضور مارك لوران، مدير عمليات التجزئة في جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية، وكيران دود، المدير العام، في شركة الإمارات كروب وان، ونائب الرئيس لحلول التوريد، في شركة الإمارات لتموين الطائرات.

خطط

وقال محمد باكر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جي إم جي: «تأتي الشراكة في وقت استراتيجي بالتزامن مع تكثيف حكومة الإمارات لخططها الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الأمن الغذائي. وتتوافق مع رؤية جي إم جي لتغطية سلسلة استهلاك الغذاء بأكملها من المزرعة إلى المستهلك مباشرة. ونواصل التزامنا بتعزيز رفاهية عملائنا وإضافة مزيد من القيمة إليها، مع مساعينا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا مسوقاً رائداً للمنتجات الغذائية المحلية، ومن خلال قسمي جي إم جي للطعام، وجي إم جي للمنتجات الاستهلاكية».

منتجات

وقال مارك لوران، مدير عمليات التجزئة في جي إم جي للمنتجات الاستهلاكية: «نقدم لعملائنا منتجات من الصنف الأول من مزرعة رأسية مبتكرة من بستانك، والتي تلبي احتياجاتهم ونتجاوز توقعاتهم للمنتجات الغذائية الطازجة عالية الجودة. ويعد هذا الإنجاز معلماً رئيسياً آخر في الوفاء بالتزامنا طويل الأمد نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضار المزروعة محلياً من مصادر محلية».

وتستخدم مزرعة بستانك كمية أقل من المياه بنسبة 95% مقارنة بالمزارع التقليدية وهي قائمة على تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ويشرف عليها فريق عمل متخصص على درجة رفيعة من الكفاءة، ما يضمن أن المنتج طازج ونظيف، ويزرع بدون استخدام مبيدات حشرية أو مبيدات أعشاب أو مواد كيميائية. حيث تقع مزرعة «بستانك» بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، وعلى مساحة قدرها 330 ألف قدم مربعة مصممة لإنتاج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضار الورقية عالية الجودة سنوياً.

التزام

بدوره، قال وكيران دود، المدير العام، في شركة الإمارات «كروب وان»: «تجمعنا مع «جيان» الرؤية ذاتها التي تتوافق مع التزامنا بتوفير الزراعة المستدامة إلى قاعدة عملائنا الواسعة والمتنوعة، والمساهمة في تعزيز مستويات الرفاهية والمحافظة على البيئة».

يشار إلى أن مزرعة بستانك لا تؤثر في موارد التربة المهددة في العالم، وستقلل بشكل كبير المحاصيل التي تعتمد على المياه على مدار العام، كما أنها لا تتأثر بالظروف الجوية والآفات الزراعية.

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