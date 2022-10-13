مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق مركز «أمازون ويب سيرفيسز» للابتكار السحابي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي، لتسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا التحويلية، من أجل معالجة التحديات المختلفة باستخدام آليات الابتكار، وأفضل الممارسات من أمازون ويب سيرفيسز، التي تشجع على استخدام وتسخير التكنولوجيا، لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، عبر شبكتها العالمية من مراكز الابتكار السحابية، إذ تهدف هذه المراكز إلى تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص، من وضع الأفكار الجديدة، واختبارها بسرعة باستخدام منهجية الابتكار من أمازون.

ويحظى مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي الجديد في أبوظبي، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تسريع جهود تطوير التكنولوجيا التحويلية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتقدم إمكانات اقتصادية جديدة للشركات.

ويمثل هذا التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وأمازون ويب سيرفيسز، والذي يمتد لثلاث سنوات، استمراراً للتعاون الناجح بين المؤسستين، لدفع عجلة التحول الرقمي في أبوظبي، والذي شهد إطلاق شركة أمازون ويب سيرفيسز لمنطقة خدمات جديدة لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط «منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط - الإمارات»، وإطلاق برنامج تدريب المهارات السحابية.

وسيعمل مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي، على دعم تطوير الابتكارات، من خلال توفير ما يصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي، على شكل أرصدة ترويجية خاصة بابتكارات أمازون ويب سيرفيسز، على مدار ثلاث سنوات، بهدف تسريع النتائج، ومساعدة المؤسسات على تطوير الحلول للاستفادة من فرص النمو الواعدة، التي تزخر بها إمارة أبوظبي.

ويهدف مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي، إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في القطاعين العام والخاص في أبوظبي، إذ تعتبر أمازون ويب سيرفيسز، واحدة من أكثر الشركات إبداعاً وابتكاراً على مستوى العالم، حيث ستستفيد الشركات العاملة في أبوظبي، من أفضل ممارسات الابتكار التي يمتاز بها مركز الابتكار السحابي، لمواجهة التحديات المختلفة، واختبار الأفكار الجديدة والمبتكرة.

وسيتيح المركز إمكانية الوصول إلى آليات الابتكار والخبرات التكنولوجية المتقدمة، التي تتمتع بها أمازون ويب سيرفيسز، للشروع في تطوير حلول مبتكرة، بالاستفادة من القدرات السحابية المتقدمة للشركة.

وقال عبد الله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: يهدف مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال جلب مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي إلى أبوظبي ودولة الإمارات، إلى تعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة، والتعامل مع التحديات المختلفة، إذ يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير الحلول المبتكرة، ويمثل دفعة قوية لتنمية منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، وتزويد الشركات العاملة فيها بالأدوات الصحيحة، التي تمكّنها من التحول والتطور السريع.

وأضاف الشامسي أن الابتكار يُعد العمود الفقري لقطاع ريادة الأعمال، ويسهم بدور رئيس في دفع عجلة النمو في قطاعات صناعية مختلفة، داعياً جميع الشركات العاملة في أبوظبي، للاستفادة من مركز أمازون ويب سيرفيسز للابتكار السحابي، لترسيخ ثقافة التفكير الإبداعي، بما يسهم في تحقيق التقدم والرفاه للجميع.

وسينظم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أمازون ويب سيرفيسز، جولة تعريفية بمركز الابتكار السحابي، عند نهاية عام 2022، بهدف تسليط الضوء على القيمة الكبيرة لنهج أمازون العكسي لتحقيق الابتكار، حيث إن العمل العكسي يساعد الشركات في التعرف واعتماد أفضل ممارسات الابتكار، فضلاً عن تحديد التعديلات والتحديثات التي من شأنها الارتقاء بأعمال الشركات، وتطوير رؤى واستراتيجيات الابتكار، وتسريع نتائج الأعمال الإيجابية.

وقال فويتشيك باجدا مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيسز: يعكس إطلاق مركز الابتكار السحابي، الرؤية المشتركة التي يتمتع بها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وأمازون ويب سيرفيسز، وفي الوقت الذي نعمل فيه على دعم الشركات، وتسريع تحولها إلى الخدمات السحابية، حرص مكتب أبوظبي للاستثمار، على الاستفادة من الجيل التالي من التكنولوجيا الجديدة، لتعزيز جهود الإبداع والابتكار.

وأضاف أنه، وتماشياً مع الخطط والتوجهات الوطنية المستقبلية، سيسهم مركز الابتكار السحابي، في تقديم فرص هامة، تتيح للشركات التعاون مع القطاعين العام والخاص، لإيجاد الحلول للتحديات الملحة التي يواجهونها، واختبار أفكار جديدة، بالاستفادة من آليات أمازون للابتكار، والخبرات التقنية المتقدمة، التي تمتاز بها أمازون ويب سيرفيسز، في خطوة ستسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في عالم الأعمال والصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

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