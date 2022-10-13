كاسبرسكي تلفت الأنظار إلى الأمن الرقمي بإنارة برج خليفة

المصدر: دبي- البيان

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أضاءت كاسبرسكي، برج خليفة المبنى الأعلى في العالم، بعرض ضوئي، استهدف التعريف بالتهديدات الرقمية المتزايدة التي تواجهها المؤسسات اليوم، وتأكيد حاجتها إلى شريك موثوق به في مجال الأمن الرقمي، لضمان الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة، كما استهدف العرض، التعريف بأرفع قدرات الأمن الرقمي الخاصة بحماية المؤسسات من تلك التهديدات.

وشهد العالم في السنوات الأخيرة، سرعة كبيرة في تطور التهديدات التي تستهدف المؤسسات، حيث تتزايد محاولات مجرمي الإنترنت لضرب أهداف بارزة. وبحسب نتائج توصّلت إليها كاسبرسكي، فقد تعرّض ثلث الحواسيب الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وحدها لهجمات شنتها جهات تهديد في الأشهر الستة الأولى 2022. وتنسجم هذه النتيجة، مع توجّه عالمي، تمثل في مواجهة 31.8 % من أجهزة الحاسوب المتصلة، بنظم الرقابة الصناعية بجميع أنحاء العالم، محاولة هجوم واحدة على الأقلّ في النصف الأول من العام الجاري.

ويستدعي هذا التوجّه، وضع الأمن الرقمي ضمن أهمّ الأولويات لدى المؤسسات. وقد حرصت كاسبرسكي على نشر هذه الرسالة، ورفعها إلى أعلى المستويات، وذلك على برج خليفة، الأعلى في العالم، لتؤكّد أن بإمكان شراكة المؤسسات مع شركة موثوق بها للأمن الرقمي، سوف تعود عليها بالمنفعة، وتساعدها في تجنّب الأخطار القادمة عبر الإنترنت. ويُظهر العرض الضوئي المثير الذي أقامته كاسبرسكي على برج خليفة، التزام الشركة بتقديم أفضل حلول الأمن المؤسسي الموثوق بها.

وقال أمير كنعان المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كاسبرسكي، إن الشركة تواصل العمل منذ أكثر من 25 عاماً على بناء عالم أكثر أمناً، مشيراً إلى أنها تطوّرت بمرور الوقت، من تقديم الحماية للأجهزة الطرفية، إلى تقديم حماية شاملة ومتكاملة للمؤسسات، وأضاف: «راكمنا خبرات ومعارف فريدة حول التهديدات الرقمية، ووسعنا نطاق قدرتنا على قياس تلك التهديدات عن بُعد، وصولاً إلى أكثر من 200 دولة وإقليم. وتتألف مجموعة حلولنا الأمنية المؤسسية من مستويات مختلفة من الحماية من جميع أنواع التهديدات الرقمية، مدعومة بالبيانات الخاصة بالتهديدات والمجمّعة من أنحاء العالم، وذلك تلبية لاحتياجات المؤسسات، باختلاف مستويات نضجها في مجال الأمن الرقمي».

وتحتفل كاسبرسكي بمرور 15 عاماً على عملها في منطقة الشرق الأوسط، بجانب احتفالها بمرور 25 عاماً على تأسيسها. وتعرض الشركة منتجاتها المؤسسية أمام مختلف المؤسسات، ضمن مشاركتها في حدث جيتكس غلوبال 2022، المقام في دبي. وشملت أبرز المنتجات المعروضة الحلّ Kaspersky Managed Detection and Response، الذي يتيح حماية متقدّمة من التهديدات على مدار الساعة، بدعم من أحد أنجح فرق البحث عن التهديدات، وإحباطها في قطاع الأمن الرقمي. كما عرضت كاسبرسكي خدمة «معلومات التهديدات»، التي تتيح الوصول إلى بيانات تقنية وتكتيكية وتشغيلية، واستراتيجية توصّل إليها الباحثون، وأبرز المحللين على مستوى العالم حول التهديدات.

وتجري كاسبرسكي بانتظام تقييمات على أيدي خبراء من جهات مستقلة، لضمان مواصلة تقديمها حلولاً تخصصية رائدة. وشاركت الشركة في عام 2021 وحده، في 75 اختباراً ومراجعة مستقلة، وحصلت على 57 جائزة، بعد أن حلّت في المراكز الأولى ضمن تصنيفات مختلفة. وفي هذا السياق، أظهر الحلّ Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert، حديثاً، دقة إجمالية بلغت 100 %، إثر نجاحه في اكتشاف جميع عناصر التهديدات في تقييم للحلول الأمنية المؤسسية المتقدّمة، أجرته مؤسسة SE Labs المستقلة والمعروفة في هذا المجال.

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