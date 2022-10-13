بتداولات بقيمة 19.8 مليار دولار .. الإمارات أكبر مركز للماس الخام في العالم

المصدر: وام

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع-.. وشركة "سينوفا إس أيه" السويسرية المتخصصة في توفير الأنظمة المتقدمة لقطع الماس والأحجار الكريمة بالليزر الموجه بضغط الماء عن انضمام سينوفا إلى مجتمع الشركات الأعضاء في المركز عبر افتتاحها منشأة آلية جديدة لتصنيع الماس في برج الماس.

ويضم مركز التصنيع الجديد لشركة سينوفا نظامي DaVinci Diamond Factory® من 5 محاور ويعتبر نظام دافنشي أول حل تصنيع آلي قادر على تحويل الماس الخام إلى قطع ماس فريدة في غضون ساعات ويزيد نظام دافنشي من القيمة المستخرجة من كل ماسة حيث يمكن إعادة استخدام رقائق الماس المقطوعة بدلاً من صقلها وفقدانها كما هو شائع في طرق تصنيع الماس التقليدية.

افتُتحت المنشأة بحضور مجموعة من كبار ممثلي مركز دبي للسلع المتعددة وشركة سينوفا إس أيه بمن فيهم أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وبيرنولد ريتشرزهاغن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينوفا وسعادة فرانك إيغمان القنصل العام السويسري في دبي ويورغ باوش رئيس وحدة أعمال الماس في شركة سينوفا إس أيه.

وقال أحمد بن سليم إن دولة الإمارات أصبحت في عام 2021 أكبر مركز للماس الخام في العالم ومع تسجيل تداولات بقيمة 19.8 مليار دولار أمريكي للماس الخام والمصقول في النصف الأول من عام 2022 تمضي دبي على الطريق الصحيح لتصبح المركز التجاري الرائد للماس المصقول أيضاً.. مؤكداً أن افتتاح المنشأة الجديدة المتطورة سيوفير خدمات تصنيع جديدة ستكون مكملاً قوياً لصناعة الماس في دولة الإمارات مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد لتجارة الماس.

وتوفر المنشأة الجديدة خدمات قطع الماس الخام بما في ذلك تشكيل أسطح الماس وقطع الماس بأشكال مخصصة وفاخرة بالإضافة إلى قطع الماس إلى أنصاف متماثلة وصقل حوافها. ويمثل المرفق الجديد في برج الماس إضافة قيمة إلى المنظومة الشاملة للماس في دبي مما يعزز الكفاءة ويقدم قيمة أكبر لصناعة الماس العالمية بأكملها.

وقال الدكتور بيرنولد ريتشرزهاغن إن المركز الجديد للمعالجة الدقيقة MMC سيلعب دوراً رئيسياً في نمو شركة سينوفا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مجال صناعة الماس.

وتتمتع دبي برحلات مباشرة تربطها بمراكز الماس الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دول التعدين في أفريقيا والتجار في إسرائيل ومراكز التصنيع في الهند مما يمنحها موقعاً مركزياً ضمن سلسلة توريد متصلة مع بعضها. كما تحتضن دبي مكتبي عملية كيمبرلي KP في دولة الإمارات مما يجعل الإمارة نقطة الدخول الوحيدة للماس الخام في الدولة.

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الماس وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة وتحتضن بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم بتواجد أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات بهدف تحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.

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