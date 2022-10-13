«أ.ر.م. القابضة» تفتتح «إتش ريزيدنس» في جميرا بالربع الأول من 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة أ.ر.م. القابضة عن افتتاح مشروع «إتش ريزيدنس» أحد مشاريع «هنا» للتطوير العقاري في الربع الأول من العام 2023. ويتألف المبنى من جناحين مقوسين يضمّان 37 شقة ومسكن دوبلكس، ويربط بين هذين الجناحين جسر معلق يعلوه مسبح مميز يشرف على الحديقة المركزية، ويوفّر إطلالة جميلة على أفق دبي. ويتضمن المشروع ثلاثة مطاعم جديدة هي «NAC» (نورث أودلي كانتين) و«شيبرياني دولشي» و«كافيه كيتسوني» والتي ستنقل تجربة الطعام في منطقة الجميرا إلى مستوى جديد.

وفي هذا السياق، قال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي في شركة أ.ر.م. القابضة: «جاء مشروع إتش ريزيدنس كونه مشروعاً عقارياً متعدد الاستخدامات كإضافة نوعية لتجارب الطعام في منطقة جميرا في دبي، فهو يضم ثلاثة من أفضل المطاعم والمقاهي في العالم. نحن نهدف إلى توفير تجربة مميزة لا تقتصر على تقديم الطعام، بل تمتد لتوفر حياة تجمع بين الرقي، الجمال، والحس المجتمعي».

وعلّق ديفيد بيلايشي، المؤسّس الشريك لمجموعة «بي في سي» قائلاً: «إننا متحمسون للغاية لافتتاح أول فرع لمطعم نورث أودلي كانتين الذي يُعرف أيضاً بـ «NAC» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مشروع «إتش ريزيدنس». سيقدّم مطعمنا العالمي تجربة جديدة نابضة بالحياةـ لتضاف إلى قطاع المطاعم المميز في دبي. وممّا لا شكّ فيه أنّ مطعم «NAC» في «إتش ريزيدنس» سيترك بصمةً في قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون الوجهة المفضّلة لدى الزوّار».

من جهته، أفاد جوزيبي شيبرياني، مؤسّس شركة شيبرياني المحدودة ومن الجيل الثالث للعائلة: «نحن نتطلّع لتقديم خدمتنا الشهيرة وتجارب نمط الحياة الراقية إلى جانب النكهات الإيطالية التقليدية لسكان هذا المشروع المميز وزوّاره».

وأضاف جيلداس لواك، المؤسّس الشريك لمقهى «كيتسوني» قائلاً: «لقد أصبحت دبي مدينةً ديناميكية مبتكرة وفائقة الحداثة إذ تقدّم نمط حياة رائع لا يُضاهى. لذا يسعدنا ويشرّفنا افتتاح أول فرع لـ «كافيه كيتسوني» في دبي هنا في «إتش ريزيدنس» لمشاركة فنّ الحياة الذي تشتهر به علامتنا. يحرص «كافيه كيتسوني» دوماً على تقديم أفضل أنواع القهوة وسط خدمة مميّزة للعملاء من أجل ابتكار أفضل تجربة لهم على الإطلاق».

يُشكّل مطعم «نورث أودلي كانتين» الذي سيفتتح لأول مرة في دولة الإمارات في مبنى «إتش ريزيدنس» مفهوماً مستوحى من بيئة البحر الأبيض المتوسط ومستمداً من مايفير في لندن. أما مطعم «شيبرياني دولشي» فهو أحد مطاعم مجموعة ضيافة عائلية رائدة ممتدة لأربعة أجيال تأسست عام 1931 بافتتاح مقهى «هاريز» في البندقية. أما «كافيه كيتسوني» فهو أول فرع لهذه العلامة في الإمارات، ويشتهر بتقديم أصناف فريدة من القهوة في مواقع متنوعة، وقد وصل عدد فروعه إلى 21 فرعاً حول العالم.

كما يمكن لزوّار المطاعم من غير المقيمين في المشروع زيارة الحديقة المركزية المنحدرة بأشجارها الباسقة. وقد بدأ العمل على المشروع في الربع الأول من العام 2021 كتعاون بين «هنا» للتطوير العقاري في دبي وشركة الهندسة المعمارية «طارق خياط ديزاين بارتنرز». وتنفذ مجموعة «إيه إس جي سي» أعمال البناء.

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