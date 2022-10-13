انفستكورب و«ويونايتد تالنت آيجنسي» تستثمران في شركات الثقافة والتكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ويونايتد تالنت آيجنسي (UTA)، وكالة المواهب العالمية للترفيه والرياضة، اليوم، إنشاء شراكة استراتيجية للاستثمار في محفظة متنوعة من الفرص ذات إمكانات النمو المرتفعة في مجال يشكل تقاطعاً بين الثقافة والتكنولوجيا.

ستركز الشراكة على قطاع صناعة المحتوى الرقمي، وهو اقتصاد ناشئ يسمح للمبدعين المستقلين بكسب عائدات من عملهم؛ شبكة الإنترنت 3 Web3، وهي النسخة التالية لكيفية تفاعل المستهلكين والشركات والحكومات على الإنترنت؛ ومستقبل الترفيه، أي التقنيات الجديدة التي تقود إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه.

وتستثمر UTA في الشركات المدعومة برأس المال الاستثماري منذ العام 2014. وقال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: «مع التركيز على الاستفادة من بيئة السوق السائدة والاتجاهات المتسارعة التي تقود المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والرياضة والترفيه، ستجمع هذه الشراكة الفريدة بين تاريخ انفستكورب الطويل في الاستثمار في الشركات الخاصة والعلاقات العميقة لـ«يونايتد تالنت آيجنسي» في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا».

وقال رئيس أسواق الإمارات وعُمان في انفستكورب طارق المحجوب: تجمع هذه الشراكة بين خبرتنا في الاستثمار في الشركات الخاصة، ومعرفة UTA ورؤيتها وشغفها بمستقبل اقتصاد صنّاع المحتوى وشبكة ويب 3 ومستقبل الترفيه. ونحن نواصل تنويع محفظتنا، لإتاحة مستثمرينا فرص للاستثمار في السوق الأمريكية. وسبق لانفستكورب أن كانت عام 2018 مستثمراً في UTA، إلى جانب مستثمرين آخرين. وفي يوليو 2022 باعت انفستكورب حصتها في UTA في عملية تخارج ناجحة.

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