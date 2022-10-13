إينوك لينك تفتتح محطة «إي لينك» في دبي لاند

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، محطة «إي لينك» جديدة في منطقة الأساطير السكنية «ليفينغ ليجيندز» في دبي لاند، حيث ستقدم المحطة الجديدة من موقعها في ساحة الأندلس خدمات التزود السهل والمريح بالوقود لسكان المنطقة والزوار والمناطق المجاورة، يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً.

ويتميز موقع محطة «إي لينك» الجديدة بأهميته لتلبية احتياجات العملاء الأفراد في منطقة الأساطير السكنية والمناطق المجاورة مثل البراري ومجان. توفر المحطة نوعين من الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 لتزويد المركبات بالوقود بنفس السعر في محطات بيع الوقود بالتجزئة، وجُهّزت بعدادات رقمية مبتكرة وخيارات دفع متعددة وسهلة لتقديم خدمات تعبئة الوقود موثوقة وبجودة عالية للعملاء، إضافةً إلى أنظمة لاسترداد الأبخرة تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء التعبئة من خزانات الوقود.

وتمتاز محطة «إي لينك» الجديدة بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 250 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة مركبتين في الوقت نفسه وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. ويستفيد العملاء من برنامج المكافآت «Yes» في محطة «إي لينك» عبر كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل التزود بالوقود والمشتريات الأخرى في المحطة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «حرصنا في اختيار موقع محطة الوقود «إي لينك»الجديدة على تقديم خدمات سهلة ومريحة للعملاء من سكان منطقة الأساطير السكنية في دبي لاند والمناطق المجاورة لتزويد مركباتهم بالوقود. وتعدّ المحطة الجديدة تجسيداً لالتزامنا في إينوك بتلبية احتياجات المقيمين والزوار والسكان من الوقود، وتأكيداً على جهودنا المستمرة في دعم منهجية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال إطلاق حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء وتشييد بنية تحتية راسخة لدولة الإمارات.

وتتميز محطات «اي لينك» المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أية عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة حسب مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وتأتي المحطة الجديدة في منطقة الأساطير السكنية في دبي لاند لتكون السادسة على مستوى الإمارات، بعد 5 محطات تم إطلاقها سابقاً في كل من مجمع «تاون سكوير» و«نخلة جميرا» و«جافزا» في دبي وكذلك في «قرية هيدرا» في أبوظبي.

وتلبي «إينوك لينك» أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق» ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات» وإرشادات ومعايير «مختبرات أندررايترز». وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود. «إينوك لينك» هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست» الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى الأفراد ومالكي الأساطيل عبر تجربة رقمية شاملة.

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