أنشطة ترفيهية وفعاليات متنوعة في وجهات البيع بالتجزئة لـ«نخيل»

المصدر: دبي- البيان

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تزخر وجهات البيع بالتجزئة التابعة لشركة «نخيل» بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المسليّة التي تناسب أعمار جميع أفراد العائلة. ومع بداية موسم الخريف، فإن «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«سيركل مول» يستعدون لاستقبال الزوار بإطلاق مجموعة من الأنشطة التي تتميز بطابع خاص والأوقات السعيدة لتُروى قصصها على صفحات الانستجرام، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الفعاليات الترفيهية المتجوّلة والمشاركة في ورش العمل، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري ولغاية 13 نوفمبر المقبل.

«نخيل مول»

تجتمع موسيقى البوب والأجواء الحماسية والتألق في «نيون لاند» في «نخيل مول» والذي يتخذ من الطابق الأول من هذا المركز التجاري الراقي مكاناً له، من 18 أكتوبر ولغاية 13 نوفمبر. اجعل من الألعاب المسليّة التي لا حصر لها ومن اللحظات الشيّقة، مواضيع تستحق النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، بحيث يمكنك تضمينها صوراً ومقاطع فيديو تلقي الضوء على الأنشطة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء. تحدّى أفراد العائلة في المبارزة على «عجلة الهامستر»، أو لعبة الهوكي الهوائية تحت أنوار النيون مع الأصدقاء. تزيّن ببعض ألوان الحناء البرّاقة التي تلمع وسط الظلام، الأمر الذي يجعلك تلفت الأنظار وسط الاستمتاع بالإيقاعات الموسيقية الرائعة التي يبّثها منسقو الأغاني في عطلات نهاية الأسبوع.

«ابن بطوطة مول»

اجعل الأشياء تنقلب رأساً على عقب في لعبة التحدي بالمقلوب «أب سايد داون وورلد» في «ابن بطوطة مول» الذي تقام في ردهة الهند ابتداءً من 15 أكتوبر حتى 13 نوفمبر من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً. ويدعو هذا المركز التجاري الصغار والكبار إلى التحلّي بالحماسة والتقاط صور خارجة عن المألوف في الغرف المقلوبة المُصممة خصيصاً لهذه الغاية، بالإضافة إلى تجربة حظهم في لعبة «العجلة الدوّارة» للفوز بجوائز ممتعة والحصول على هدايا تذكارية شخصية تنبع من هذه التجربة.

«سيركل مول»

عِش الأجواء المليئة بالخيال هذا الشهر واستمتع بالأنشطة المشوّقة المُستقاة من «الهالوين» في «سيركل مول» الواقع ضمن «قرية جميرا سيركل»، من 15 أكتوبر ولغاية 13 نوفمبر. دع الطفل الذي يقبع في داخلك يخرج والعب على منزلقات رزم القش وتسلّق جدران اليقطين وخوض ألعاب متاهة الذرة التي تجتمع معاً في الطابق الأول من المركز التجاري. وبإمكان العائلات أيضاً اصطحاب أطفالهم لكي يشاركوا في ورش عمل تزيين الفزّاعات بينما هم يستمتعون بارتشاف القهوة والترويح عن أنفسهم بجولة تسوق في المركز.

من جهة أخرى، سيتجوّل «مستر كايند»، الشخصية التي تحظى بإعجاب الجميع، في أنحاء «سيركل مول» لكي يضيف المزيد من الأجواء المسليّة التي تريح الزوار اليافعين وتوعيتهم من خلال تقديم عرضين مباشرين في 14 أكتوبر من الساعة 4 إلى الساعة 5 عصراً، ومن الساعة 7 حتى الساعة 8 مساءً. وسيقوم «مستر كايند» وصديقته «ليلي» بتوعية الأطفال بمدى أهمية المحبة والأخلاق الحسنة والمشاركة والعناية بكوكب الأرض، وذلك من خلال أغانيهما ورقصاتهما.

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