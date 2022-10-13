عروض الوصل الآسرة تعود إلى مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود إلى ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي مجموعة من العروض الغامرة التي تحتفي بالثقافة والفنون، والفضاء الخارجي، وعجائب الطبيعة.

وكل نهاية أسبوع ابتداءً من 14 أكتوبر، تقدم قبة ساحة الوصل للجمهور عروضاً مجانية آسرة على أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

- عرض «تعابير» – يحتفي بالفن والثقافة، ويبرز كيف تؤدي الأفكار الصغيرة والأصوات البسيطة إلى نتائج عظيمة على شكل مقطوعات رائعة وهندسة معمارية مذهلة وشعر مؤثر.

- عرض «الكون» – يحول قبة الوصل إلى مرصد فضائي عملاق، يصحب الزوار في مغامرة شيقة يسافرون فيها إلى النجوم، ويطيرون عبر المجرات ويلمسون سطح المريخ.

- عرض «الطبيعة» – يبرز الترابط بين مختلف الكائنات في العالم وتناغم إيقاعات الحياة فيه، من قطرات المطر إلى خفقان أجنحة الفراشات، حيث يتجلى جمال الطبيعة النابض بالحياة في تذكير بأهمية العيش في وئامٍ مع البيئة.

- عرض «عوشة والقمر» – يحكي قصة الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، ابنة الاثني عشر ربيعاً التي حلمت أنها ابتلعت القمر لينطلق لسانها بالشعر والأدب وتصبح شاعرة متفردة وإحدى أبرز قامات الشعر النبطي.

- عرض خاص بمهرجان الأضواء (ديوالي) يومي 22 و23 أكتوبر.

مواعيد وأوقات العروض:

الجمعة 14 أكتوبر

18:33 – 1849 – الكون (ب)

19:26 – 19:42 – تعابير (أ)

19:52 – 19:58 – تعابير الإمارات (البر)

20:23 – 20:39 – تعابير (ب)

21:12 – 21:33 انسجام

السبت 15 أكتوبر

18:24 – 18:40 – تعابير (أ)

18:48 – 19:04 – الكون (ب)

19:50 – 20:03 – عوشة والقمر

20:23 – 20:29 – تعابير الإمارات (البحر)

20:45 – 21:10 – الكون (أ)

21:53 – 22:25 – الطبيعة (ب)

الأحد 16 أكتوبر

18:35 – 18:51 الطبيعة (ب)

19:44 – 20:00 الطبيعة (أ)

20:20 – 20:26 تعابير الإمارات (الوطن)

20:51 – 21:07 – تعابير (ب)

21:25 – 21:41 – الكون (ب)

السبت 22 أكتوبر

1818 – 1836 – عرض خاص بمهرجان الأضواء (ديوالي)

21:09 – 21:27 عرض خاص بمهرجان الأضواء (ديوالي)

الأحد 23 أكتوبر

18:33 – 18:53 عرض خاص بمهرجان الأضواء (ديوالي)

21:07 – 21:25 عرض خاص بمهرجان الأضواء (ديوالي)

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