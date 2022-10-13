دبي تشهد انطلاق أول وأقصر رحلة ذاتية القيادة للطائرة دون طيار

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أول وأقصر رحلة ذاتية القيادة للنماذج الأولية للمركبات الطائرة بدون طيار من فئة (X2) في إمارة دبي، بإشراف من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والشركاء الاستراتيجيين.

وجاءت الرحلة العامة الأولى تزامناً مع معرض جيتكس جلوبال 2022 لاستعراض أهم التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطيران.

وقامت كل من الهيئة والمؤسسة بالإشراف على جميع الاختبارات المطلوبة لهذه المركبات الطائرة بدون طيار، والتي تعد خطوة فريدة من نوعها في المنطقة، وتهدف آلية التنظيم إلى تمكين قطاع الطائرات بدون طيار من تحقيق أمن وسلامة الأجواء والمجتمع، وجعل الإمارة جاذبة لمثل هذه التقنيات المتقدمة.

كما قامت الهيئة باعتماد التشغيل التجريبي للمركبات الطائرة، التي تعد أحد المعايير الرئيسية لمبادرة القبة الجوية لسماء دبي، وركيزة تنظيمية لقطاع الطائرات بدون طيار، وذلك من خلال تسجيل واختبار هذا النوع من الأنظمة والأنشطة التشغيلية التابعة لها، والحرص على تطبيقها بأفضل الممارسات الدولية.

ويتمثل دور مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في خلق منظومة متكاملة وبيئة مثالية تواكب وتدعم مثل هذه التقنيات في تخطيط المجال الجوي بما يضمن أمن وسلامة الأجواء، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

يمثل قطاع الطيران أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الطموحة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة عالمياً في صنع المستقبل.

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