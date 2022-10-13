إثارة أكبر في الموسم 27 للقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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كشفت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن المزيد من التجارب الجديدة والوجهات الترفيهية الحديثة التي سيحفل بها موسمها 27، المقرر أن ينطلق في 25 أكتوبر الجاري.

ومع قرب حلول عيد الهالوين في توقيت مثالي هذا الشهر، سيمنح «بيت الرعب»، الذي تم تشييده أخيراً، ضيوف القرية العالمية تجربة مذهلة في منزل يُتوقع أن يكون الأكثر رعباً في المنطقة، والذي سيقدم لزواره مجموعة من الممثلين عبر تسع تجارب مختلفة ومشوقة، مثل المقبرة المسكونة، وعنبر المجانين، والشجرة التي تصرخ. ويقدم بيت الرعب، الذي يمتد على مساحة 660 متراً مربعاً، بمفهومه الجديد أحدث تقنيات المخلوقات الآلية المتحركة من الولايات المتحدة، والتي صممتها شركة «كايف انترتينمنت» لصالح القرية العالمية، بهدف منح الضيوف تجربة مليئة بالتشويق لمنزل رعب فريد من نوعه.

كذلك ستستقبل القرية العالمية ضيوف موسمها 27 بوجهة ترفيهية أخرى جديدة هي ساحة (ديغرز لاب) للحفريات، حيث ستتاح الفرصة للأطفال الصغار والأكبر سناً لارتداء خوذ البناء والانضمام إلى عالم من المتعة والمرح لدى تجربتهم الحفر الهيدروليكي، عند مدخل منطقة كرنفال، والذي سيتحكم به البناؤون الصغار عبر قيادتهم للحفارات والقلابات وآلات البناء الأخرى، مما يوفر الكثير من المتعة والمرح للأطفال ولجميع أفراد الأسرة.

وفي عالم تسوده الغرائب، يعود متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!» الشهير، إلى القرية العالمية في عامه الرابع، ليقدم للضيوف غرائب مفعمة بالحياة، ومعروضات لافتة للنظر، إضافة إلى أكثر من 200 معروضة رائعة من جميع أنحاء العالم. وستستقبل هذه الوجهة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضيوفها بعدد من المعروضات الجديدة، وردهة مطورة، وعروض تجزئة تقدم لأول مرة.

وسيصل مجموع المعروضات الجديدة في «ريبليز صدق أو لا تصدق!» إلى 50، بما في ذلك نموذج لتمساح قاتل يبلغ طوله 14 قدماً، ونموذج لأعواد الثقاب يضم أكثر من مليون قطعة من أعواد الثقاب، ومجسم مصنوع من العملات الورقية الممزقة لأرجل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. في حين سيوفر معرض «غرفة التعذيب» الشهير فرصاً جديدة للضيوف لالتقاط صور مميزة وسط مجموعة من المعروضات المذهلة عن عقوبات السجن القديمة.

وجديد الموسم أيضاً، «معرض الأبطال» المستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين والكوميديين الشهيرين. وسيحتضن هذا المعرض أيضاً مجموعة من المعروضات الدورية الجديدة والرائعة، والتي ستتغير كل شهرين. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه المعروضات قريباً.

كرنفال الألعاب

وستضم منطقة كرنفال للألعاب أكثر من 170 جولة ترفيهية وألعاب مهارة الألعاب ووجهات وأنشطة ترفيهية مثالية لجميع أفراد العائلة. كما سيتم توفير مداخل المسار السريع لسبع من أشهر ألعاب الركوب في كرنفال، لمنح الضيوف فرصة للدخول السريع إلى ألعاب الركوب المفضلة لديهم. كما سيتمكن الباحثون عن التشويق من مشاهدة أنفسهم بفضل تقنية تسجيل الفيديو الجديدة في ثلاث من ألعاب الركوب، حيث سيكون بمقدورهم استئجار كاميرات توضع على المعصم لتسجيل كامل تجربتهم التي تحبس الأنفاس، ومشاركتها مع أحبائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى الوجهات الترفيهية الجديدة والمحسّنة، تم تفكيك جميع ألعاب الركوب الحالية، وأجريت عليها عمليات صيانة كاملة، ومن ثم أعيد تركيبها، لتنال شهادة الاعتماد المطلوبة من الجهات المختصة. وواصلت القرية العالمية حصدها الجوائز تقديراً لحرصها الدائم على تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، حيث نالت مجدداً تصنيف 5 نجوم، ومُنحت «سيف الشرف» المرموق من قبل مجلس السلامة البريطاني في وقت سابق من هذا العام.

وقال مارك تاكر، مدير إدارة شركة أورب إنترتينمنت: عمل فريقنا طوال الصيف بجد للارتقاء بالألعاب الحالية وابتكار تجارب جديدة، واستغرقنا وقتاً طويلاً من العمل الدؤوب للتأكد من أن جميع ألعابنا ووجهاتنا الترفيهية على المستوى الذي يلبي توقعات الملايين من ضيوفنا، وأن جميع شروط السلامة وتجارب الضيوف وكل شيء على درجة عالية من الجاهزية، ونتطلع بشغف لفتح بوابات القرية العالمية في موسمها 27.

وكشفت القرية الشهر الماضي عن منطاد «جي في بيغ بالون»، منطاد الهيليوم الأول من نوعه، والذي سيحلق بضيوف القرية العالمية على ارتفاع 200 قدم فوق سطح الأرض، لإتاحة الفرصة لهم لرؤية بانورامية ساحرة من جميع الجهات للقرية العالمية ومدينة دبي.

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