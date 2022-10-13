"دو" و"مصدر" تتعاونان لتأسيس مركز تميز لتقنية الجيل الخامس

المصدر: وام

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أعلنت "دو" عن توقيع اتفاقية تعاون مع "مدينة مصدر"، الرائدةً عالمياً في مجالي الابتكار والتنمية المستدامة، لبناء وتطوير مركز تميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، الذي تشارك فيه دو تحت شعار "تمكين الجهات الحكومية...نصنع معكم الواقع الإماراتي" وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم "الميتافيرس" وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وتتعاون دو مع مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي والوجهة الرائدة للابتكار، في إطار هذه الاتفاقية، لتطوير وتفعيل منصة جديدة لأنظمة المدينة الذكية، والتي تجمع بين البنية التحتية أو البيانات المفتوحة والمشتركة والتطبيقات الذكية لتقديم مستوى غير مسبوق من الخدمات عالية القيمة.

ويشمل المشروع أيضاً تطوير مركز متقدم للقيادة والتحكم بأنظمة المدينة الذكية إلى جانب مركز تميز لتقنية الجيل الخامس يتم فيه عرض مجموعة من التقنيات ذات الكفاءة العالية. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية لإدارة مدينة مصدر وتحسين جودة حياة المقيمين والسياح. وتعزز هذه الشراكة مكانة دو ونهجها الشامل لتعزيز الابتكار بما يتماشى مع أجندة الاستدامة التي حددتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

و قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في دو إن تشكيل ملامح المستقبل يستند إلى إعادة ابتكار النماذج التشغيلية للأعمال وتطويرها من خلال تعزيز الجهود التعاونية وتأسيس منصات مبتكرة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التحولات بما يساهم في دعم رؤيتنا لدفع عجلة التحول الرقمي. ويسرنا التعاون مع مدينة مصدر لإنشاء مركز التميز لتقنية الجيل الخامس، والذي سيساعدنا على تطوير محفظة متنوعة من التقنيات عالية الأداء تدعم توجهاتنا للعيش في مستقبل أكثر اتصالاً من خلال توظيف الفرص والإمكانيات التي يوفرها مشروع المدينة الذكي.

وتستند رؤية المدينة الذكية في مدينة مصدر إلى نهج متكامل لتحقيق تحولات إيجابية ملموسة من خلال مسار تدريجي قابل للتطوير، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر والمعايير المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة التكاليف وتعزيز مستويات المرونة. وستعمل دو من خلال هذا المركز على تسخير تقنية إنترنت الأشياء عالمية المستوى لتوفير رؤية متكاملة حول طرق تعزيز استدامة أصول مدينة مصدر، بالإضافة إلى دعم وتسهيل مجموعة من العمليات مثل قياس أداء الأصول والأداء والتحليلات التنبؤية، إلى جانب تقديم رؤى متطورة لدراسة وتحليل العمليات الرقمية وتقييمها على نحو متقدم. وستسهم هذه الشراكة في نهاية المطاف في تعزيز جودة وسلاسة العمليات في مدينة مصدر، ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات.

ومن جهته أكد أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر أهمية التعاون مع دو لتطوير مركز التميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر، والذي سيجمع دو ومنظومة الشركاء والمؤسسات التعليمية معاً لتطوير تطبيقات وحلول ذكية جديدة تستند إلى تكنولوجيا الجيل الخامس ويمكن تطبيقها على أرض الواقع ن وسيتم اختبار هذه التطبيقات في مدينة مصدر، مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي مع التركيز على التقنيات المبتكرة التي من شأنها أن تعزز من مكانة مدينة مصدر كمدينة ذكية ، وبعد اختبارها وتجربتها في مدينة مصدر ، سيتم طرح هذه التطبيقات تجارياً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وبالإضافة إلى مشروع المدينة الذكي، سيوفر مركز التميز الجديد مجموعة من الحلول والابتكارات التكنولوجية ذات الإمكانيات العالية مع التركيز بشكل رئيسي على الحلول التي تعزز ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، وستعمل كل من دو ومدينة مصدر من خلال توظيف قدرات التقنيات الناشئة والحديثة على ترسيخ مكانة مدينة مصدر كأول مدينة مستدامة تدعم تقنية الجيل الخامس في العالم وتساهم في خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لدولة الإمارات .

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