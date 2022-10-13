بقيمة 3.6 مليار درهم.. "أدنوك البحرية" تُرسي عقد استئجار منصتي حفر ذاتية الرفع على شركة "أدنوك للحفر"

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن ترسية عقد بقيمة 3.6 مليار درهم من خلال شركة "أدنوك البحرية"، على "أدنوك للحفر" وذلك لاستئجار منصتي حفر وفريق تشغيل والمعدات اللازمة لإتمام عمليات الحفر.

ويدعم هذا العقد هدف "أدنوك" بزيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد النفط والغاز منخفضة الانبعاثات.

وتعتبر شركة "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات. ويهدف هذا العقد إلى الاستفادة من أسطول حفاراتها المتطور وقدراتها الفنية العالية لتمكين الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة البحرية في دولة الإمارات.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" - بهذه المناسبة -: "يدعم هذا العقد جهود "أدنوك" وشركائها الاستراتيجيين المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز منخفضة الانبعاثات والمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي، حيث تشكل القدرات الفنية العالمية لشركة "أدنوك للحفر" ممكنا أساسياً لتحقيق هذه المساعي. كما ستساهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة الناتجة عن هذا العقد في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

من جانبه قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تُساعدنا مثل هذه العقود في ضمان استمرار تحقيقنا لنمو قوي ومستدام، وفي تعزيز القيمة لمساهمينا، ودعم برنامج توسعة أسطول حفاراتنا الطموح، الذي تشكل نفقاته الرأسمالية جزءاً مهماً من التزاماتنا، مما يجعل تنفيذنا لمثل هذه العقود أمراً ممكناً."

وأضاف:"كما تمنح، مكانتنا باعتبارنا عنصر تمكين رئيسي في تحقيق أهداف أدنوك الطموحة لزيادة سعتها الإنتاجية، فرصة قوية للمستثمرين لتحقيق نمو مستدام ومتوقع في الأرباح، إلى جانب توفر تدفقات نقدية وهوامش ربحية رائدة في السوق تسهم في تمكين سياسة توزيع الأرباح التدريجية".

ومع ترسية هذا العقد، تصل قيمة الاتفاقيات التي أبرمتها شركة "أدنوك البحرية" وشركاؤها الاستراتيجيون مع شركة "أدنوك للحفر" بهدف زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في إمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى 21.84 مليار درهم “5.95 مليار دولار أمريكي” حيث تم ترسية عقد توفير منصات حفر ذاتية الرفع وحفارات جزر وتقديم خدمات الحفر ذات الصلة بقيمة 5.58 مليار درهم "1.52 مليار دولار أمريكي" على شركة "أدنوك للحفر" في شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب عقدين تمت ترسيتهما عليها في شهر أغسطس الماضي بقيمة 12.59 مليار درهم "3.43 مليار دولار أمريكي" لاستئجار 8 منصات حفر ذاتية الرفع.

وتدعم شركة "أدنوك البحرية" مساعي "أدنوك" لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ومن جهتها تساهم شركة "أدنوك للحفر" بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه المساعي من خلال امتلاكها 105 حفارات، بما في ذلك 28 منصة حفر بحرية ذاتية الرفع. ويمثل أسطول الحفر الكبير التابع لـ "أدنوك للحفر" وخبرتها المتميزة في مجال الحفر ممكنات أساسية تؤهلها للحصول على عقود حفر لمشاريع واسعة النطاق لشركات مهمة مثل "أدنوك البحرية".

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