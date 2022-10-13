"الاقتصاد" تدعو زوار "جيتكس" للتعرف إلى منصة مدققي الحسابات الجديدة

المصدر: وام

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دعت وزارة الاقتصاد زوار معرض "جيتكس غلوبال 2022"، للتعرف إلى الجيل الجديد من خدماتها المتقدمة الموجهة لفائدة الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في مهنة مدققي الحسابات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة التحول الرقمي لخدمات الوزارة، بما يتماشى مع معايير برنامج الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي، وتطبيق سياسة المتعامل الرقمي والخدمات الرقمية، ومتطلبات ممكنات الحكومة الرقمية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة، وتطبيق خصائص الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات التقنية المتبعة في هذا المجال.

وتعد منصة الخدمات الجديدة الخاصة بمدققي الحسابات واحدة من بين مجموعة المنصات والمبادرات والخدمات الرقمية المبتكرة التي تستعرضها وزارة الاقتصاد ضمن جناحها في الدورة 42 من المعرض الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، إذ توفر المنصة خيارات مرنة واستباقية للمتعاملين حيث بات بإمكانهم تتبع جميع مراحل طلباتهم المقدمة، أو التي تم إنشاؤها كمسودة والحصول على جميع البيانات الخاصة بهم من خلال شاشة عرض واحدة، كما تتيح إمكانية الحصول على جميع الإجراءات التي قاموا بها، وذلك بعد تحديث آلية تسجيل دخولهم لبوابة الخدمات من خلال استخدام خاصية الهوية الرقمية.

وحرصت الوزارة من خلال المنصة على تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحصول على خدمات مدققي الحسابات، وفقاً للائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2022، والتي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، كذلك تبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة الرقمية لمختلف الشرائح المجتمعية، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة. وبإمكان جميع المتعاملين المهتمين الاستفادة من تلك الخدمات الذكية التي توفرها وزارة الاقتصاد من خلال:

https://www.moec.gov.ae/services.

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