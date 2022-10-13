صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات مرتين في 2022

المصدر: دبي – سيد صالح

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات العام الجاري، وهي المرة الثانية التي يرفع فيها الصندوق توقعاته بشأن نمو اقتصاد الدولة خلال 2022، وتوقع تقرير أصدره الصندوق، أمس، بعنوان «مواجهة أزمة كلفة المعيشة» أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 5.1 % في نهاية العام، بالمقارنة مع 4.2 %، التي توقعها في تقريره السابق في أبريل.

وكانت توقعات الصندوق في أبريل لنمو اقتصاد الإمارات هذا العام أعلى من توقعاته في أكتوبر الماضي، والتي كانت 3 % فقط، ما يعني أن الصندوق رفع توقعاته بشأن نمو اقتصاد الإمارات في 2022 مرتين في عام واحد، وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 4.2 %.

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