تداول منتج في ناسداك دبي بـ«بتكوين»

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت شركة منتجات الاستثمار المشفرة «21 دوت كو»، إن شركة «21 شيرز إيه جي» التابعة لها أدرجت منتجاً يجري تداوله بعملة «بتكوين» في بورصة ناسداك دبي، ليصبح بذلك أول منتج مدعوم بعملة بتكوين في الشرق الأوسط.

وتطمح دبي إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للعملات الرقمية واجتذبت لاعبين كباراً في المجال لإنشاء منصة مثل «بينانس» بدأت موجة توظيف في الإمارات هذا العام وتسهم في صياغة قواعد الأصول الرقمية في المركز التجاري بالشرق الأوسط.

وذكرت الشركة أن «21 شيرز» أصبح لديها 46 منتجاً مدرجاً في سبع دول بعد الإدراج في دبي. وجمعت «21 دوت كو»، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، الشهر الماضي 25 مليون دولار في جولة استثمارية رفعت قيمة الشركة إلى ملياري دولار. وقال شريف الحداد رئيس «21 شيرز» لمنطقة الشرق الأوسط إن العملات الرقمية أصبحت تمثل أصول المستقبل للمستثمرين ومديري الثروات.

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