الأسهم تجتذب سيولة 1.6 مليار

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم في ختام تداولات جلسة منتصف الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.255 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و324.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 425.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.27 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3325.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9696.08 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9733.5 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز