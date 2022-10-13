مرسى رابع لـ «دي بي ورلد» في «لندن غيتواي»

المصدر: دبي – سيد صالح

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أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، أمس، أن العمل الميداني بدأ في الموقع لبناء مرساها الرابع بمركز الخدمات اللوجستية التابع لها في ميناء «لندن غيتواي».

وبحسب ما نشرته المجموعة على موقعها الشبكي، فإن قيمة مشروع المركز الرابع تبلغ 350 مليون جنيه استرليني. وأضافت المجموعة أن المشروع يبني على استثماراتها في المملكة المتحدة على مدار العقد الماضي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار جنيه استرليني. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 2024، وعند الانتهاء، سيرفع الطاقة الاستيعابية لدى ميناء «لندن غيتواي» بنحو الثلث، وسيتيح للميناء المجال لمناولة السفن الأكبر حجماً على مستوى العالم، وعلى نحو يفوق أي ميناء آخر في المملكة المتحدة. كما سيعزز المشروع مرونة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة.

وقال ارنست شولز، الرئيس التنفيذي لــ «دي بي ورلد» في المملكة المتحدة: «رصدنا للسنوات العشر المقبلة استثمارات إضافية بقيمة مليار جنيه استرليني إضافية في هذا البلد. ويخلق إنشاء المرسى الرابع 1000 وظيفة جديدة، وسيوظف مركز الخدمات اللوجستية الجديد في «لندن غيتواي» 1200 شخص عند اكتمال العمل به بعد 5 سنوات. ويعد استثمارنا عاملاً محفزاً لإعادة اكتشاف واحدة من أكثر المناطق المحرومة في المملكة المتحدة».

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