1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 342 مبايعة بقيمة 897.83 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 124.56 مليون درهم و325 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 773.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 72 مليوناً. وسجلت الرهونات 469.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 91.59 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 377.45 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 149 مليون درهم ورهن بمنطقة بورسعيد بقيمة 70 مليوناً. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 24.76 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 7 ملايين.

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