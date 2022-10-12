شرطة دبي تشارك بـ «غياث» و«هونتشي E-HS9» في «آيسنار»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة الـ 7 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022).

وأكد العميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، عضو اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، أهمية المشاركة في معرض «آيسنار» للاطلاع على مجموعة بارزة من كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني.

وأضاف، إن القيادة العامة لشرطة دبي تعرض خلال مشاركتها في المعرض، دورية غياث الذكية، والتي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في الدولة، وتمتلك مزايا وقدرات تلبي المتطلبات الأمنية في شرطة دبي، وتتيح الحفاظ على المكانة الريادية لأفضل معايير الدوريات الأمنية العالمية.

وتابع، إن شرطة دبي تشارك أيضاً بالدورية الأمنية الفارهة الكهربائية «هونتشيE-HS9»، والتي يقدم رجال الشرطة من خلالها مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي، كما تساهم في تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، وتستخدم سيارات «هونتشي E-HS9» الكهرباء بنسبة 100%، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومتطور.

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