«إينوك» تفتتح محطة خدمة مستقبلية في مدينة إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية التابعة لها لتستقبل العملاء في «مدينة إكسبو دبي»، في خطوةٍ ترسّخ إرث الاستدامة الذي وضعه الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وتنسجم مع خطط المجموعة الرامية للاستمرار في التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة في الإمارات، مع استعدادها للمرحلة المقبلة من النمو.

وتستوعب «مدينة إكسبو دبي» 145 ألف نسمة لتكون أول مدن الـ15 دقيقة في الإمارات (يمكن لقاطنيها الوصول لأي نقطة فيها في غضون 15 دقيقة دون استخدام المركبات)، مع تقديم مرافق قريبة من بعضها تستفيد منها الشركات الناشئة والصغيرة البالغ عددها نحو 85 شركة ضمن المساحة التجارية المخصصة لمزاولة الأعمال.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يسعدنا الإعلان عن افتتاح محطة الخدمة المستقبلية المصممة بأسلوب مبتكر لاستقبال العملاء في «مدينة إكسبو دبي»، حتى تشكّل امتداداً للإرث المستدام الذي رسّخه هذا الحدث العالمي. ومنذ الكشف عنها، نجحت محطة الخدمة بتلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات «إكسبو 2020 دبي» قبل وخلال انعقاد الحدث. ومع استقبال «مدينة إكسبو دبي» للسكان والشركات، نسعى للاستمرار في تلبية احتياجات التزوّد بالوقود والتسوّق بكل سهولة للعملاء في هذه المنطقة. وعلاوة على ذلك، تنسجم محطة الخدمة المستقبلية مع الأهداف البيئية التي حددتها المدينة، ما يمثّل دلالةً على التزامنا العميق بتحقيق أرقى مستويات الاستدامة.

واستوحت محطة الخدمة تصميمها من التراث الغني لدولة الإمارات متمثّلاً في شكل شجرة الغاف التي تجسد رمزاً وطنياً، وشُيّد هيكل المحطة باستخدام 43,000 متر مربع من ألياف الكربون (تعادل 37 طناً). وصُمم الهيكل باستخدام 133 إطاراً على شكل أوراق شجرة الغاف، وتتوسطها مادة إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المبتكرة والمقاومة للتآكل، وجرت إضاءتها بأكثر من 3,800 ضوء بتقنية الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED.

وضمن موقع إكسبو الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، تبلغ مساحة المحطة 5,841.87 متراً مربعاً وتستفيد من تقنيات توليد الطاقة المتجددة عبر 283 لوحاً للطاقة الشمسية لتوليد 143 ميغاواط/ ساعة من الطاقة الشمسية، إضافةً إلى توربينات رياح بطول 25 متراً لتوليد 12.7 ميغاواط/ ساعة من طاقة الرياح سنوياً.

ومنذ إطلاقها، حصدت محطة الخدمة المستقبلية العديد من الجوائز من جهات عالمية ومحلية نظير تصميمها المبتكر ومزاياها المستدامة. فإضافةً لحصولها على التصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة»، النظام العالمي لتصنيفات البناء من «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء» تقديراً لتركيزها على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك المياه وتوفير الطاقة وتقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، تلقّت المحطة عدداً من الجوائز الأخرى ومنها جائزة «ذا أركيتكتشر ماستر برايز 2021»، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال حفل «جوائز فكرة العام 2021»، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع مستدام للعام وجائزة الابتكار في التصميم من جوائز «ديزاين الشرق الأوسط». ومؤخراً، فازت المحطة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة عن فئة «أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية»، التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

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