تعاون بين إسعاف دبي و«نداء» بمجال تأمين شبكات الاتصال

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اتفاقية مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) للتعاون في مجال تأمين شبكات الاتصال وتبادل الخبرات الإدارية والمعرفية وتقديم الاستشارات للمؤسسة في مجال الطوارئ والسلامة.

وقع المذكرة مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومنصور بوعصيبة المدير التنفيذي لنداء.

وقال جلفار: نسعى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم من خلال تطوير البنية التقنية التحتية بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي 2030.

وأضاف: الوصول لأنظمة مؤسسية ذات كفاءة عالية تتماشى مع توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المتعلقة بوضع مستهدفات طموحة وعالمية تحقق أولويات دبي 2030، يتطلب البحث عن شراكات متخصصة تدعم جودة أداء العمليات والخدمات المؤسسية في مجال الطوارئ والسلامة، مؤكداً أن تبادل الخبرات الإدارية والمعرفية يصب في مصلحة الطرفين ويخدم المجتمع، وأشار إلى أن تسارع تطورات التكنولوجيا والاتصال يتطلب مواكبة تمكن المؤسسات من تلبية احتياجات متعامليها والحفاظ على ثقتهم، لهذا تسعى المؤسسات لتعزيز شراكاتها بما يخدم الجميع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وقال منصور بوعصيبة: تأتي الاتفاقية في إطار حرصنا المشترك على الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للسكان وتحسين منظومة الخدمات الإسعافية في إمارة دبي. وستتيح لنا هذه الاتفاقية تسخير خبراتنا ومحفظتنا المتنوعة من أحدث حلول وشبكات الاتصال المتخصصة وتوظيفها لدعم رؤية مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتأكد من مواكبة خدماتها وعملياتها لمتطلبات المستقبل، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لحكومة دبي.

ولفت إلى أن الخدمات الإسعافية المتطورة والأكثر فعالية تشكل أولوية رئيسة بالنسبة للمجتمعات، لذا من الضروري للغاية التأكد من رفد منظومة الخدمات الإسعافية بحلول تقنية متقدمة وذكية تدعم مرونة العمليات وتمكّن الفرق الإسعافية من الاستجابة على نحو سريع وفعّال للمتطلبات والاحتياجات في كل الظروف والأحوال. وسنعمل من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات بما يسهم في تحسين منظومة خدمات الطوارئ والسلامة.

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