مؤتمر هواوي للابتكار يبحث دور القدرات السحابية في تنمية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع فعاليات جيتكس جلوبال، وبالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، نظمت هواوي النسخة الثانية من مؤتمرها السنوي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 تحت شعار «التعاون على تعزيز الابتكار من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام». وشارك في الحدث مسؤولون حكوميون من مختلف القطاعات في المنطقة، وخبراء ومحللو القطاع التقني وشركاء النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلون عن منظمات المعايير الدولية.

ألقى جيف وانغ، الرئيس العالمي للعلاقات العامة والاتصالات كلمة افتتاح المؤتمر أكد فيها التزام هواوي بدعم التحول الرقمي وبناء مستقبل مستدام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعميم فوائده وميزاته على سائر القطاعات والصناعات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم «عنكبوت» في جلسة نقاش تناولت مستقبل التنمية المستدامة بالاستفادة من التقنيات الحديثة، سلط فيها الضوء على قدرات الحوسبة السحابية والإمكانيات التي توفرها لمستقبل أعمال وخدمات مختلف القطاعات. كما سلط الضوء على العلاقة مع هواوي قائلاً: «يسر شبكة عنكبوت تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع هواوي كمزود للحلول السحابية وشريك تقني على المدى الطويل. فقد أنشأت الشبكة، بالتعاون مع هواوي، أكبر الخدمات السحابية في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بأكمله، مع إتاحتها لمزيد من العملاء. وسنعمل على توسيع خططنا للخدمات السحابية باستخدام تقنيات هواوي السحابية المتطورة لتعزيز رحلة التحول الرقمي السحابي لعملائنا».

ترأس جلسة النقاش طوني عيد، مؤسس مجموعة تيليكوم ريفيو والرئيس التنفيذي لشركة تريس ميديا الجلسة النقاشية الأولى في المؤتمر، وشارك فيها أيضاً الدكتور الصادق جمال الدين الصادق كرار المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، والدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، والدكتور عمار الحسيني نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت. وناقشت الجلسة دور التقنيات الحديثة والطاقة الرقمية ودمج التقنيات والابتكارات في التنمية المستدامة

وألقى تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات كلمة في المؤتمر قال فيها: «في الوقت الذي يزدهر فيه الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي، تتولى الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة في التنمية المبتكرة. وتلتزم الصين بتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي العالمي، حيث إنه أحد الاتجاهات المهمة لمبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ. ونعتقد أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون بين الصين والإمارات والدول العربية والأفريقية في مجال الابتكار في الاقتصاد الرقمي. ويمكننا تعميق هذا التعاون من خلال تعزيز التنمية الصناعية بالابتكار، وترسيخ التعاون بالأمثلة العملية، إضافة إلى تسريع الابتكار التكنولوجي من خلال الاستفادة من مواهب وقدرات الشباب».

وكان المهندس محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات قد ألقى كلمة ضيف شرف الحدث أكد فيها على دور التعاون بين الأطراف الفاعلة في المنطقة والشركاء العالميين على طريق بناء نظام إيكولوجي متكامل لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية رقمية مستدامة. وقال بن عمر: «يسعدنا أن نتعاون مع هواوي على تنظيم مؤتمر الابتكار الذي يتناول موضوعاً مهماً يُعتبر من المقومات الأساسية للتطور التقني المستدام، حيث تعتمد التنمية اليوم على الابتكار الذي يؤدي دوراً أساسياً في تغيير طريقة حياتنا ويسهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر. ونثق بقدرة الابتكارات التقنية على تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق أهدافنا المشتركة، وبالتالي يجب علينا التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز أنظمة الابتكار المحلية والإقليمية لتنفيذ المبادرات التقنية المبتكرة والمستدامة».

من جهته، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نتطلع لمضاعفة جهود العمل مع كافة شركائنا في المنطقة لتعزيز مسارات بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات وتحقيق التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا شك بأن الأفكار التي تم طرحها في المؤتمر ستسهم في رفع مستوى التعاون ودفع عجلة العمل ضمن منظومة التنمية المستدامة».

وكان من بين المتحدثين في المؤتمر الدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية، والدكتور خالد والي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل، وجواد عباسي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية للهاتف المحمول (جي اس ام ايه).

وتناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدارتها كارولين فرج، نائب رئيس سي ان ان ورئيس تحرير سي ان ان العربية تعزيز دور المرأة في القطاع التقني وتوفير فرص التدريب والتعليم للنساء من أجل تمكينهن من المشاركة في مسيرة الرقمنة وتنمية الاقتصاد الرقمي المستدام المبني على المعرفة. وشارك فيها الدكتورة فاطمة طاهر رئيسة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في دولة الإمارات، والدكتورة إيمان سعيد العبري نائب عميد كلية علوم الحوسبة والمعلومات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عُمان، والدكتور ماردين عبدالله أنور مدير كلية تقنية المعلومات والاتصالات والإحصاء بجامعة صلاح الدين في أربيل في العراق، ورانيا حليمة، مدير العمليات الإقليمية في شركة لوجيكال أوبريشنز. وناقش المشاركون تحسين المناهج والبرامج الجامعية في ظل الابتكارات التقنية المتزايدة وردم فجوة المواهب وغيرها من المواضيع المهمة.

وألقى شونلي وانغ، رئيس هواوي في الشرق الأوسط الكلمة الختامية حيث أكد ضرورة ابتكار طرق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق النجاح المشترك وتعزيز الابتكار من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد وانغ أن هواوي تركز على الجيل الخامس والنصف 5.5G الذي سيتم إطلاقه قريباً مما يوفر تجربة 10 جيجابت في الثانية و100 مليار اتصال.

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