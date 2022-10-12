«بايرماكس» تتعاون مع «شوبلازا» لتأمين المدفوعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بايرماكس»، المزود العالمي لحل السداد والتحصيل متعدد الأساليب، عن تعاونها مع «شوبلازا»، منصة التجارة الإلكترونية العالمية لدمج حلول الدفع المتنوعة لتحصيل الأموال وسداد المدفوعات حول العالم، بالإضافة إلى مصفوفة خدمة إدارة الأموال الموحدة من «بايرماكس» في منصة «شوبلازا ساس». وسيستمتع مستخدمو المنصة من التجار والمتسوقين بتجربة دفع سلسة وفعالة وآمنة، بالإضافة إلى الحصول على الدعم الذي يحتاجونه في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير.

ويؤكد التعاون الجديد التزام «بايرماكس» بتطوير منظومة من الشراكات الاستثنائية مع مجموعة متّسعة من منصات التجارة الإلكترونية، وتزويد العلامات التجارية والتجار حول العالم، بحلول مبتكرة لتحصيل المدفوعات في إطار عمليات محسّنة، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية الأساسية في مجالات التسوق الرقمي.

وتشهد التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً في منطقة جنوب شرقي آسيا، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات الرقمية 100 مليار دولار بحلول عام 2023 عبر دول المنطقة، على نحو يحاكي التنامي الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى. ويؤدي هذا الواقع إلى توجيه التجار للعمل على نحو واعٍ ومتوازن، لضمان تحصيل المدفوعات من الشريحة السكانية الهائلة التي لا تعتمد الخدمات المصرفية في المنطقة، تزامناً مع مواجهة التحديات التنظيمية وتحقيق النجاح عبر تجنب مخاطر السوق، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى التي يشهدها التعامل في العالم الرقمي.

ويوفر التعاون مجموعة من الحلول منها توحيد عمليات الدفع وإدارة الحسابات المتعددة وإدارة الأموال، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستويات أداء التجار حول العالم والمساهمة في حل الجوانب السلبية لتوفير بوابات دفع متعددة، مع الاستمرار في ابتكار طرق دفع مرنة ومحلية للمتسوقين.

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