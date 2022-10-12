تطوير شراكة «الإمارات دبي الوطني» مع «مايكروسوفت» في الإبداع التكنولوجي بجيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «مايكروسوفت»، معلناً دخوله مرحلة جديدة من المبادرات الرقمية والتكنولوجية في أعقاب برنامج التحوّل الرقمي الذي اختتمه البنك مؤخراً، بهدف تعزيز رؤيته ليكون البنك الأكثر ابتكاراً بما يعود بالمنفعة على عملائه وأفراد المجتمع بكافة شرائحه، وسيتبنى بنك الإمارات دبي الوطني تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أنظمة مشاركة عملائه من المؤسسات والأفراد.

وعزّز بنك الإمارات دبي الوطني من نموذج الشراكات الرقمية والعمليات التشغيلية للتواصل مع شركات التكنولوجيا المالية خلال العام 2022، ليكون بمثابة إطار عمل مخصص للتعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات الراهنة ووضع تصوّر للحلول المستقبلية في مجال الخدمات المصرفية. ويغطي إطار العمل لاتفاقية التعاون مع «مايكروسوفت» خمسة مجالات وهي: التكنولوجيا، وتجربة العملاء، والاستفادة من الاستثمارات الحالية، ومنظومة الشركاء، وتعزيز الابتكار لتحقيق الحياد المناخي.

أولويات الخدمات الرقمية

وقال ميغيل ريو تينتو، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني: في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، تتطور كذلك أولوياتنا في مجال الخدمات الرقمية، وانطلاقاً من ريادته الرقمية في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملائنا، فضلاً عن الارتقاء بإنتاجية الموظفين ورفاهيتهم. ومع التقدم الذي يحققه البنك في مسيرة تحوله الرقمي، يسرّنا العمل مع «مايكروسوفت» كشريك تقني مهم لنا يقدّم لنا الدعم في هذه المبادرات القيّمة وكذلك في المجالات الناشئة حديثة العهد مثل الميتافيرس، ويساعدنا في إدارة الأعمال بشكل مستدام.

وسيعمل الطرفان على استكشاف أساليب جديدة للاستفادة من إمكانية تطوير التقنيات عن طريق الرموز المنخفضة باستخدام منصات مثل «باور آبس»، وذلك لتمكين المطوّرين التقنيين الإماراتيين ودعم المواهب الرقمية عبر المجموعة المصرفية بهدف تعزيز تركيزها على أن تكون البنك الأكثر ابتكاراً بما يعود بالفائدة والنفع على العملاء وكافة أفراد المجتمع.

مثال يحتذى

من جانبه، قال نعيم يزبك مدير عام «مايكروسوفت»: تفخر «مايكروسوفت» بالعمل عن كثب مع برنامج الشراكة الرقمية لبنك الإمارات دبي الوطني. وبهذه المناسبة أود التنويه إلى أن مواقع مراكز بيانات «مايكروسوفت» السحابية في دولة الإمارات تعد موطناً مثالياً لدفع عجلة ابتكار قطاع الخدمات المالية في كافة أنحاء المنطقة. واليوم يمثل بنك الإمارات دبي الوطني مثالاً يحتذى به في تطلعاته الطموحة لتحقيق الريادة دائماً عن طريق مبادراته المبتكرة وحلوله التقنية، ونحن بدورنا سعداء بأن نكون داعماً رئيسياً لهم في رحلتهم نحو الوصول إلى أهدافهم المنشودة.

وتعدّ رفاهية الموظفين من الأهداف الأساسية لبنك الإمارات دبي الوطني وتقع ضمن أهم أولويات اتفاقية التعاون مع «مايكروسوفت»، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على نموذج العمل الهجين والرفاهية الرقمية. ومن خلال التوظيف الاستراتيجي لتقنيات «مايكروسوفت»، سيبحث بنك الإمارات دبي الوطني في آلية تعزيز إنتاجية الموظفين لديه وكيفية ضمان رفاهيتهم من خلال الرؤى والتوصيات التي تستند إلى البيانات الرقمية والخصوصية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل بنك الإمارات دبي الوطني و«مايكروسوفت» على توظيف الواقع والتطبيقات المختلطة لإدخالها إلى سوق الخدمات المالية، بما يسهم في دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم الميتافيرس، وترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مفضل في مجال الخدمات المالية لمبادرات تقنيات الويب 3.0. وأخيراً، في ظل التزام البنك الراسخ بتطبيق معايير الاستدامة، يشتمل البرنامج على مسار معني بمواصلة الابتكار لتوظيفه في دعم الأهداف المتمثلة بالوصول إلى تحقيق الحياد المناخي، وستسهم تقنيات «مايكروسوفت السحابية للاستدامة» بدور أساسي بالغ الأهمية في تطبيق منهجيتها المتمثلة بـ «التسجيل، والإبلاغ، والتقليل» لإدارة التأثير البيئي.

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