افتتاح مركز مبيعات ألف الجديد في الممشى بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت مجموعة ألف، المطور العقاري بإمارة الشارقة، حفل افتتاح مركز مبيعات ألف الجديد في مشروعها الممشى بالشارقة.

وأطلقت مجموعة ألف وحدات خاصة وحصرية من «أريم 3» من مشروعها السكني «حيّان»، والتي تتكون من غرفتي نوم مع خطط دفع مميزة، بعد تحقيقها نجاحاً قياسياً في مبيعات «أريم 1 و2»، إذ تم بيع فلل المرحلة الأولى بالكامل خلال 100 يوم.

يمثل مشروع «حيّان» بمراحله الثلاث القلب الأخضر لإمارة الشارقة، إذ يضم أكبر بحيرة كريستالية للسباحة تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف قدم مربعة، وأكبر حديقة مجتمعية داخل مجمع سكني في الإمارة بمساحة 1,000,000 قدم مربعة.

وأشارت المجموعة إلى أن مشروع «حيّان» يضم 80 ألف قدم مربعة من الأراضي المخصصة للزراعة العضوية، فضلاً عن أكثر من 40 ألف شجرة خضراء، ما يعزز رؤية إمارة الشارقة لتحقيق بيئة خضراء مستدامة بمعايير بيئية مطبقة عالمياً، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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