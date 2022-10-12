«سلامة» تختتم حملتها «أهل دبي الطيبين» بعد مشاركة قياسية عبر منصات وسائل التواصل

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الشركة الإسلامية العربية للتأمين («سلامة»)، أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي استمرت 22 يوماً بعنوان «أهل دبي الطيبين».

ودعت هذه الحملة التي امتدت بين 19 سبتمبر و10 أكتوبر سكان الإمارات وزوارها لمشاركة قصصهم في الطيبة. وتلقت هذه الحملة الفريدة ما يقرب من 600 مشاركة، اختارت «سلامة» من بينها أكثر القصص تأثيراً متيحة لمشاركي تلك القصص فرصة ربح قسيمة بقيمة 1000 درهم يومياً. أوضحت القصص كيف يمكن للأعمال الطيبة أن تترك تأثيراً كبيراً وملموساً على المجتمع، وأن تساهم بدور بارز في إنقاذ الأرواح والسمو بها.

وتم إطلاق هذه الحملة كجزء من مبادرة «رعايتهم أسهل» التي مهدت الطريق لمناقشة أهمية الطيبة تجاه موظفي الدعم والعاملين في المنازل والمعالين، وذلك للاحتفاء بفكرة الشمولية التي يمتاز بها مجتمع دبي ومكافأة الحريصين عليها. وتكملة لهذه المبادرة، أطلقت شركة «سلامة» أخيراً «خطة المزايا الأساسية» وهي عرض مرخص من هيئة الصحة بدبي مصمم لتلبية احتياجات الموظفين المعيلين ممن يتقاضون أقل من 4000 درهم إماراتي شهرياً.

ونجحت حملة «أهل دبي الطيبين» في توليد أكثر من مليون انطباع، وزيادة بنسبة 300.000% في الانتشار على حسابات إنستغرام، وذلك بالاستفادة من قدرات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات الإيجابية لما فيه خير المجتمع ورفاهيته في جميع أنحاء دبي.

وقالت سعدية نوري، رئيس قسم التسويق في شركة «سلامة»: فخورون بتنفيذ هذه الحملة بنجاح، والتي كانت مستوحاة من أعمال الطيبة التي يقوم بها الناس خلال حياتهم اليومية، وخصوصاً في مدينة مثل دبي. وكان هدفنا من وراء هذه الحملة هو تسليط الضوء على هذه الأعمال، لتشجيع الأفراد في جميع أنحاء المدينة على التفكر في أهمية الطيبة بالنسبة لهم، وتسليط الضوء على أمثلة الطيبة التي اختبروها وعاشوها هنا. وعليه، قررنا في شركة «سلامة» مكافأة الأبطال المجهولين والاحتفاء بهم على أمل تحفيز المزيد من الناس على فعل الخير، لأننا نؤمن أن «رعايتهم أسهل» خصوصاً عندما يقترن ذلك بالطيبة. وأطلقت شركة سلامة أخيراً خدمة واتس أب متخصصة 800SALAMA لتقدم الآن خططاً شاملة في التأمين للحيوانات الأليفة والتأمين الطبي للعملاء من خلال المنصة.

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