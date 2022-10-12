«دييز» و«دو» يتشاركان لدعم مستثمري وموظفي شركات المنطقة الحرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي بسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن شراكة مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتقديم باقة متخصصة من العروض الحصرية للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولأعمالها، في خطوة تهدف لتعزيز محفظة «دافز» من المزايا التنافسية والحوافز.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022 لتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة دو، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وستروج المنطقة الحرة بمطار دبي بموجب الاتفاقية شركة دو كشريك خدمات الاتصال المفضل للشركات الجديدة، وذلك خلال تسجيل الشركات الجديدة أو تأجير المساحات المكتبية أو الحصول على الرخص التجارية، كما ستصبح دو شريكاً استراتيجياً ضمن برنامج «حياك» التابع للمنطقة الحرة، والذي يوفر لأكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 2200 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً، تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الكبرى ضمن قطاعات ومجالات متنوعة.

وستقوم دو في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية بطرح حزمة خاصة تضم مجموعة من خدمات الاتصال لمساعدة الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها في المنطقة الحرة على إطلاق عملياتها بشكلٍ أسرع، والتي ستقدمها المنطقة الحرة للمتعاملين من الشركات عند الحصول على رخصة مزاولة الأعمال. كما ستعمل دو من خلال الاتفاقية على تقديم عروض خاصة لشركات المنطقة الحرة، إلى جانب استطلاع آرائهم ضمن مجموعات عمل سيجري تنظيمها لتحديد متطلبات الاتصال الخاصة بهم مستقبلاً، فضلاً عن افتتاح مركز أعمال لدعم المتعاملين ضمن المنطقة الحرة وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال، بما في ذلك أنظمة الجيل الخامس للاتصالات (5G).

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز): «يأتي تعاوننا الجديد مع «دو» استكمالاً لتاريخنا الحافل بالشراكات الناجحة في العديد من المشاريع على مرّ السنين، وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز سلاسة تجارب تأسيس أعمال المستثمرين الأجانب والجدد، بما يساعدهم على الاندماج في مشهد الأعمال بدبي، والاستفادة من دعم الاتصال الفوري على المستوى الشخصي والمهني.

وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بسير أعمال شركات المنطقة الحرة وتعزيز خبرات وتجارب الموظفين وعائلاتهم من المشتركين في برنامج «حياك»، بما يثري محفظة «دافز» من التسهيلات والحوافز والمزايا الاستثنائية».

ومن جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نواصل في دو التزامنا بإبرام شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في إطار رؤيتنا للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

ويسرنا تعزيز شراكتنا مع المنطقة الحرة بمطار دبي، والتي تأتي تأكيداً على حرصنا المستمر على المساهمة بدور محوري في تمكين مجتمعات الأعمال في الدولة من خلال رفدها بأحدث خدمات وتقنيات الاتصال ومساعدتها على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وسنقدم في إطار هذه الشراكة باقة متنوعة ومخصصة من العروض الحصرية للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لها بما يضمن لها تلبية متطلبات أعمالها. كما يسرنا أن نصبح شريكاً استراتيجياً ضمن برنامج «حيّاك» التابع للمنطقة الحرة لتقديم حزمة من العروض والامتيازات الشاملة لعدد كبير من موظفي الشركات عبر قطاعات مختلفة».

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لجهود التعاون والتنسيق المتبادل والناجح بين الجانبين منذ توقيع اتفاقية شراكة العام الماضي لتسريع أتمتة عمليات للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية في منصة موحدة معتمدة على تقنية «بلوك تشين»، والتي كانت «دافز» أول منطقة حرة تطرحها. كما تعتبر امتداداً لجهود المنطقة الحرة أخيراً والرامية إلى تعزيز شبكتها من الشركاء في عدد من الدول حول العالم.

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