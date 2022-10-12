«ديار للتطوير» تعلن قرب الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع «ميدتاون»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «ديار للتطوير» إنجاز أكثر من 91 % من الأعمال في منطقة «مسك» في مشروع ميدتاون، واكتمال ما يقرب من 78 % من أعمال البناء في منطقة «نور» من نفس المشروع.

ومع التقدّم السريع في أعمال التشييد، أعربت «ديار» عن التزامها بإنهاء أعمال الإنشاء في المرحلتين الثالثة والرابعة بمشروع ميدتاون بحلول نهاية ديسمبر 2022 وبداية عام 2023 على التوالي.

وستعزز منطقتا «مسك» و«نور» في اكتمال ملامح مشروع «ميدتاون»، حيث تضم كل منطقة منهما مجمعاً سكنياً من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف بإطلالات على مساحات خضراء توفر لسكانها الخصوصية والأمان، سواء من الباحثين للعيش في مجمّعات سكنية عصرية أو من المستثمرين الباحثين عن فرصة استثمارية واعدة. وبذلك ستنضم هاتان الوجهتان الجديدتان إلى منطقتي «أفنان» و«دانية» اللتين جرى تسليمهما بنجاح في هذا المشروع المتكامل وأجوائه النابضة بالحيوية والرفاهية.

وقال أيمن الحمادي، نائب رئيس أول – للمشاريع والشؤون التجارية لشركة «ديار للتطوير» قائلاً: تشكل منطقتا «مسك» و«نور» أحدث الإضافات في خطتنا الرئيسية، مما يؤكد التزامنا المستمر بتسليم مشاريعنا في موعدها المحدد. ونتطلَّع إلى استقبال المزيد من الراغبين بالإقامة في ميدتاون.

وأضاف الحمادي: مشروع «ميدتاون» هو بمثابة مشروع سكني متكامل لمجتمع متعدد الثقافات، يتكون من 24 مبنى وأكثر من 2,000 شقة سكنية، فضلاً عن موقعه المتميز على شارع الشيخ محمد بن زايد في «مدينة دبي للإنتاج» إحدى أكثر المناطق نمواً في دبي.

ويقام مشروع «ميدتاون» على مساحة بناء إجمالية قدرها 5.5 ملايين قدم مربعة، موزّعة على مناطق متنوّعة مع المساكن. كما يضم المشروع حديقة مركزية تضم المرافق الترفيهية أندية صحية وملاعب رياضية ومضماراً للجري ومرافق الرعاية اليومية للأطفال ومسابح عائلية ومسابح الأطفال وغيرها الكثير.

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