مدينة دبي الصناعية تشارك بمعرض «سيال باريس 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، مشاركتها في معرض «سيال باريس 2022» من خلال جناح دولة الإمارات والذي يجري تنظيمه بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ونخبة من الجهات الحكومية الرائدة.

ويستقطب هذا الحدث أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة، إلى العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين 15 و19 أكتوبر، لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق الحوارات الشيّقة والملهمة.

ويطمح الوفد المشارك في المعرض، من خلال جناح الإمارات إلى تعزيز التجارة الدولية وفرص التبادل التجاري مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا. وبصفتها إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة، ستشارك مدينة دبي الصناعية في هذا المعرض لتسليط الضوء على ما تملكه دولة الإمارات من قدرات وإمكانات واسعة في مجال التصنيع والتوزيع.

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