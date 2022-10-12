مجموعة مراكز التسوق تطلق حملة «تسوق واربح الذهب» احتفالاً بـ«ديوالي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، إطلاق حملة «تسوق واربح الذهب» احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث ستمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية بالإضافة إلى العديد من الجوائز المذهلة خلال السحوبات الكبرى.

ولمدة أسبوعين، بدءاً من 14 أكتوبر، يمكن للمتسوقين الاستفادة القصوى من عروض التسوق مع فرصة للدخول في السحب الرقمي والفوز بعملات ذهبية عيار 24 قيراطاً تصل قيمتها إلى 100,000 درهم. فقط عليهم إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في الحملة، وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق، مركز بوابة الخيل المجتمعي، باي أفينيو مول، دبي آوتليت مول، أرابيان سنتر، مركز الغرير، القوز مول، سنترال مول، تايمز سكوير سنتر، البستان سنتر.

وقال بايجو كوريش، أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي الرئيس التنفيذي لشركة «بي يو زد» للاستشارات التسويقية والإدارية: " كل عام، تجد مجموعة مراكز التسوق في دبي طرقاً فريدة لجذب العملاء، ولكون ديوالي إحدى أكثر العطلات شعبية، يعتبر دائماً وقتاً مميزاً بالنسبة لنا. تعكس حملتنا لعام 2022 روح الابتكار لدينا مقرونة بما يحبه عملاؤنا عنا. هذا العام، نتطلع إلى إدارة فريقنا المميز لجعل الاحتفال بمهرجان ديوالي هذا العام أكثر إشراقاً.

وعلى مدار العام، تنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي العديد من الحملات الترويجية المميزة لعملائها. تؤكد حملة هذا العام على مفاهيم الرخاء والحظ السعيد - لجعل ديوالي أكثر إشراقاً.

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