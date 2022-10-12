«هوتباك» تعلن الاستحواذ على «مصنع الحريز للتغليف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هوتباك»، الشركة المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الاستحواذ على «مصنع الحريز للتغليف» لإنتاج صناديق الكرتون المخصصة للتغليف في الإمارات.

و«مصنع الحريز للتغليف»، الواقع بمجمع دبي للاستثمار، منشأة عصرية مزودة بتقنيات فائقة الحداثة وتعد من المنشآت الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في صناعة منتجات الكرتون المخصصة للتغليف في دولة الإمارات.

و«هوتباك» شركة متخصصة في صناعة منتجات التعبئة والتغليف، ومقرها الرئيسي مجمع دبي للاستثمار، ولديها أكبر شبكة حصرية من منافذ التجزئة على مستوى العالم. وعقب إتمام صفقة الاستحواذ، ستتولى «هوتباك» السيطرة الكاملة على عمليات «مصنع الحريز للتغليف»، الذي سيتم إعادة تسميته ليصبح «هوتباك لصناعات التغليف».

وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب للمجموعة في شركة «هوتباك»: «صفقة الاستحواذ هذه ستعود بالفائدة علينا من الناحية اللوجستية كونها ستدعم المتطلبات الداخلية لشركة هوتباك، كما ستسهم أيضاً في إضافة محفظة جديدة من المنتجات إلى قائمة عروضنا، وهي خطوة استراتيجية ومهمة جداً في إطار جهودنا الحثيثة لتحقيق رؤيتنا للعام 2030، المتمثلة في أن نصبح أكبر مصنّع لمنتجات التعبئة والتغليف على مستوى العالم».

وأضاف: «سنواصل الاستثمار في تعزيز قدرات سلسلة الإنتاج والتوريد لدينا مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نخطط لاستثمار 100 مليون درهم في مضاعفة طاقتنا الإنتاجية وتنويع خطوط منتجاتنا بالتوازي مع توسيع عملياتنا التصنيعية عالمياً وشبكتنا من متاجر التجزئة على الصعيد الإقليمي».

وقال زين الدين بي بي، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة «هوتباك»: «سيكون المرفق الجديد منشأة التصنيع الـ 14 لشركة هوتباك حول العالم. وتتمثل رؤية هوتباك المستقبلية في رفع حصتها السوقية في أسواقها المحلية ضمن دول مجلس التعاون. في حين تسهم مبادرات الاستحواذ التي ننفذها، إلى جانب عمليات تطوير سلسلة متاجر التجزئة لدينا في تعزيز توسع عملياتنا التصنيعية».

وأوضح أن من بين الإضافات الفورية الناتجة عن هذه الصفقة طرح خطوط منتجات وخدمات جديدة كصناديق المايكرو فلوت والطباعة الملساء غير المباشرة عالية الوضوح، التي سترتقي بالجاذبية البصرية لعلامات العملاء التجارية. وعلاوة على ذلك، ستتضاعف قدرتنا الإنتاجية مع إضافة آلات قطع القوالب ذات الدقة العالية.

وكانت «هوتباك» احتفلت أخيراً بمرور 27 عاماً على مسيرتها الحافلة بالنجاح في القطاع. حيث تعد الشركة أكبر مصنّع لمنتجات التغليف في منطقة الشرق الأوسط، بمحفظة تضم أكثر من 3500 من المنتجات التي تتنوع ما بين المنتجات البلاستيكية والورقية والخشبية والألمنيوم والمواد القابلة للتحلل. وتخدم الشركة 25 ألف علامة تجارية عالمية ومحلية عبر 13 دولة ويعمل لديها 3300 موظف. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

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