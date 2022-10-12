تفاهم بين "نافس" و "دو" لتوظيف 500 مواطن في مؤسسات القطاع الخاص

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية " نافس" مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وذلك في إطار برنامج"نافس"، البرنامج الاتحادي الذي يهدف لزيادة حضور المواطنين الإماراتيين ضمن القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص ورفع كفاءتهم ومؤهلاتهم، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وقع المذكرة عن المجلس سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، فيما وقعها عن الشركة سعادة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال سعادة غنام المزروعي: " يسعدنا أن نوسع شراكاتنا لتضم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الرائدة التي استطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً وأن تواكب أفضل ما توصل إليه عالم التكنولوجيا في مجال الاتصالات، ونأمل أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها في توفير فرص عمل تلبي متطلبات المواطنين، ولاسيما في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تطور متسارع بفضل الثورة الرقمية التي خلقت فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة، ومهدت الطريق لنشوء وظائف حديثة تنسجم معمتطلبات المستقبل الذي بات واضحاً أن سمته الأساسية هي الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن قطاع الاتصالات الوثيق الصلة بعالم التكنولوجيا يعدّ وجهة مفضلة للشباب الراغبين بالانخراط في وظائف المستقبل، كذلك لا نغفل عن الوظائف الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وهو قطاع التجزئة والتي نتطلع مستقبلاً برؤية المواطنين كواجهة مباشرة مع المتعاملين".

وأضاف: " برنامج "نافس" ماض في خططه لتحقيق نسب التوطين في القطاع الخاص وفق جدول زمني محدد، عبر شراكاته مع الجهات المعنية بذلك. ونتطلع إلى الفرص المهنية التي توفرها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لأنها متنوعة وجاذبة للعديد من التخصصات، من خدمة المتعاملين إلى تقنية المعلومات، إلى الوظائف الفنية والإدارية، التي سيجد فيها المواطنونما يلائم مؤهلاتهم ورغباتهم، ليكونوا جزءاً من نجاح هذه الشركة".

من جانبه قال سعادة فهد الحساوي: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على أبناء الإمارات ويمكّنهم من الشروع في مسارات مهنية مليئة بالنجاحات تتيح لهم المساهمة بدور حيوي في تحقيق أهداف دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل. وسنعمل في إطار هذه الشراكة على تشجيع شركائنا في قطاع التجزئة على استقطاب المواهب الإماراتية وتدريبها وتأهيلها للعمل في مجال خدمة المتعاملين، ونسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استقطاب 500 موظف من أبناء الإمارات بمعدل 100 موظف كل عام، إضافة إلى مواصلة تزويد الخريجين الجدد من أبناء الإمارات بخبرات عملية حول استراتيجيات التعامل مع العملاء في متاجر ومراكز التجزئة التابعة لنا".

وأضاف: " لقد وضعنا في دو استراتيجية شاملة تستهدف رعاية أبناء الإمارات وتمكينهم من التطور والنمو في مساراتهم المهنية من خلال رفدهم بفرص وبرامج تدريب مصممة للارتقاء بقدراتهم وتحسين مهاراتهم إضافة إلى منظومة من الشراكات المتميزة على مستوى القطاع، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد جيل من القادة والكفاءات الإماراتية عبر مختلف قطاعات ومجالات الأعمال".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة لهما، ونشر التوعية والتعريف بمبادراتهما وبرامجهما وخاصة برامج "نافس"، عبر المنصات ووسائل التواصل المختلفة الخاصة بالشركة، إلى جانب تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا المتنوعة التي يوفرها "نافس".

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز مساهمة (دو) في توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين في التخصصات التي تخدم مجال عملها ضمن قطاع الاتصالات، إضافة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة والمتميزة للاستفادة من كفاءاتها في رفع تنافسية قطاع الاتصالات في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز