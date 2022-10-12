1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم، حيث تم تسجيل 469 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 318.01 مليون درهم و438 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 976.46 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق في عدد المبايعات وسجلت 9 مبايعات بقيمة 191 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل وسجلت الرهونات 190.01 مليون درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 80.72 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 109.29 ملايين درهم.

وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 26.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 10 ملايين درهم.

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