1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم أمس في ختام تداولات جلسة منتصف الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.218 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و272.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 389.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.3 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9716.71 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9754.17 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3320.12 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «برجيل» 9.52% في ثاني يوم تداوله، كما ارتفع «الياه سات» 0.38% و«العالمية القابضة» بنحو 0.25% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 307.6 ملايين درهم. وفي سوق دبي ارتفع «دبي الإسلامي» 0.17% و«تيكوم» 1.78% و«ديوا» 0.79% و«تبريد» 0.35% و«العربية للطيران» 0.5%.

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