«ميرسر»: الإمارات الأفضل في التقاعد عربياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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احتفظت الإمارات بصدارتها العربية لأفضل الدول للتقاعد، وفقاً لنتائج مؤشر التقاعد العالمي من معهد ميرسر إم إف إيه» لعام 2022، الصادر أمس عن شركة «ميرسر» الأمريكية.

وكانت الإمارات قد نالت المركز الأول عربياً أيضاً في إصدار عام 2021 من المؤشر.

ونالت الإمارات هذا العام المركز 25 عالمياً على المؤشر، متفوقة على إسبانيا التي جاءت في المركز 26 كما تفوقت الدولة أيضاً على كلٍ من اليابان، كوريا، الصين، إيطاليا، النمسا، تايوان، الهند، وروسيا، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الـ30 كبار على المؤشر.

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام 61.8 درجة. وفيما يتعلق بأداء الإمارات على المؤشرات الفرعية الثلاثة التي يتكون منها المؤشر العام، فقد حصلت الإمارات على 63.8 درجة في المؤشر الفرعي «كفاية المعاشات لسداد احتياجات المتقاعدين»، وحصلت على 51.9 درجة في مؤشر «استدامة منظومة التقاعد»، ونالت 72.6 درجة في مؤشر «تكامل المنظومة».

ومن الجدير بالذكر أن الدول الثلاث التي تصدرت المؤشر في إصدار العام الماضي، قد احتفظت بصدارتها هذا العام أيضاً، فقد كانت صدارة المؤشر من نصيب آيسلندا، والتي نالت رصيداً بلغ 84.7 درجة، فيما حلت هولندا ثانية برصيد 84.6 درجة، وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد 82 درجة.

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