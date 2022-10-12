فعاليات مهرجان «ديوالي» في دبي 14 - 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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يشهد مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي والذي يعد أحد الأحداث الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، هذا العام تنظيم فعاليات رائعة في مختلف أنحاء المدينة، مع فرص ربح جوائز ضخمة ومشاهدة عروض الألعاب النارية المميزة في الفترة من 14 أكتوبر حتى 28 أكتوبر.

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم مهرجان الأضواء «ديوالي» بالتعاون مع قنصلية الهند في دبي، عن تفاصيل فعاليات المهرجان خلال مؤتمر صحافي عقد في مطعم «تشوكي داني» بمنطقة السيف في خور دبي، بحضور الدكتور أمان بوري، القنصل العام الهندي بدبي، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري قطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال محمد فراس عريقات: «يحتفي مهرجان الأضواء ديوالي بالتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك بالروابط القوية والتاريخية مع الهند وشعبها والتي تعود إلى أجيال عدة، وذلك تأكيداً على مكانة دبي التي تعتبر وجهة رائدة للتسوق والترفيه على مستوى العالم، حيث يجد الجميع تجارب فريدة باستمرار على مدار العام. وتقام احتفالات ديوالي في جميع أنحاء المدينة مع فعاليات غامرة وعروض الألعاب النارية والاستعراضات الرائعة وصفقات التسوق الجذابة».

أنشطة

يقدم دبي فستيفال سيتي مول جوائز وعروضاً وفقرات ترفيهية خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي. وعند إنفاق 300 درهم هناك فرصة للفوز بسبيكة من عشر سبائك ذهبية تزن 50 جراماً.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالسوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من التجار بما في ذلك عربات الطعام، والأسواق الجديدة المتنوعة، وتجربة مائية لسيرك فونتانا، والذي يقدم أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط.

كما تقدم دبي فستيفال سيتي عروض الليزر والألعاب النارية والمياه الراقصة في إطار عرض «تخيل» يوم 23 أكتوبر عند الساعة 8:30 مساءً.

وفي سيتي سنتر ديرة، تنطلق الاحتفالات اعتباراً من 14 أكتوبر. ويحظى العملاء الذين ينفقون 300 درهم فما هو أكثر بفرصة ربح عملة ذهبية تتجاوز قيمتها 1000 درهم يومياً .

وفي «برجمان»، استمتاع على مدار شهر كامل بمهرجان الألوان والنكهات والمرح، مع أجواء حية مستوحاة من الهند. ويحتفل سوق الواجهة البحرية في كورنيش ديرة بالزوار ليستمتعوا بتجربة مهرجان ديوالي الأصيلة .

عروض

وتقدم داماس عملة ذهبية عيار 22 قيراطاً مع كل عملية شراء من مجوهرات الألماس بقيمة 2500 درهم، وعلى كل عملية شراء ألماس بقيمة 10000 درهم، يحصل المتسوق على مكافأة عبارة عن عملة جرام من الذهب عيار 22 قيراطاً من متاجر داماس. ويحصل المتسوق على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم على كل إنفاق بقيمة 10.000 درهم على مصوغات ذهبية. وعند كل عملية شراء بقيمة 500 درهم يحصل المتسوق على قسيمة واحدة للدخول في السحب لفرصة ربح طقم مجوهرات ماسية.

ومع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات Everyday، يربح المتسوقون أميال سكاي واردز من طيران الإمارات أثناء التسوق لشراء هدايا لأحبائهم. ويمكن للمتسوقين كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم ينفقونها لدى شركاء طيران الإمارات في متاجر المجوهرات الفاخرة، ومنها 1915 من صديقي وأولاده، ومجوهرات فيوري، وروبرتو كوين، وكاليان للمجوهرات، وروبرتو كوين، ومجوهرات فرح.

ويقدم لولو هايبر ماركت مجموعة من الأنشطة والعروض احتفاءً بمهرجان الأضواء، ديوالي. مع عرض أزياء مميز وعروض رقص بوليوود وعروض رائعة.

سحوبات

أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حملة ديوالي في مدينة الذهب، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعات مختارة من الألماس وتخفيضات حتى 50% من رسوم المصنعية على مجموعة مختارة من المصوغات الذهبية. ولتعزيز تجربة المتسوقين خلال المهرجان، أعلنت المجموعة عن حملة سحوبات لجوائز بقيمة 150000 درهم. سيحصل العملاء عند التسوق بقيمة 500 درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة على فرصة لدخول السحب الكبير. ويربح 30 فائزاً قسيمة مجوهرات بقيمة 5000 درهم لكل منهم، بما مجموعه 150000 درهم.

القرية العالمية

يمكن الاحتفال بالمهرجان في القرية العالمية من 25 حتى 28 الجاري (من 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل من الأحد حتى الأربعاء، ومن 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، من الخميس حتى السبت) بمجموعة متنوعة من عروض بوليوود والعروض الثقافية في جناح الهند. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتذوق النكهات الهندية في بازار التشات. وستضيء الألعاب النارية السماء على إيقاعات الموسيقى في 28 أكتوبر لاختتام أربعة أيام من المرح. تبلغ أسعار تذاكر الدخول 18 درهماً للشخص، عند الحصول عليها من خلال تطبيق القرية العالمية أو من خلال الموقع الإلكتروني.

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