«برجيل» تستخدم عوائد الطرح للتوسع ودخول السوق السعودي

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «برجيل القابضة»، إن الشركة ستستخدم العوائد الإجمالية من طرح أسهمها في سوق أبوظبي نحو مزيد من التوسع في الإمارات وسلطنة عُمان إضافة إلى دخول سوق السعودية.

وأضاف شامشير في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن «برجيل» تعتزم استخدام صافي عائدات الطرح لتعزيز استقرار الميزانية العمومية وتنفيذ استراتيجية الشركة للنمو والتي ترتكز على عدد من المجالات الرئيسية تشمل تعزيز نمو الأصول، وتنفيذ مشاريع الرقمنة لتعزيز تجارب المرضى، وتقديم خدمات جديدة وتعزيز البنية التحتية، كما ينصب تركيزنا بعد الإدراج على زيادة رأس المال لدعم توسعنا المستمر في الإمارات وسلطنة عُمان بالإضافة إلى تنفيذ خطط دخول المملكة العربية السعودية.

وحققت عملية طرح «برجيل» عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم مقابل طرح 11% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32 مليار درهم، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ29 ضعفاً.

إدراج

ورداً على سؤال حول النية لإدراج أي شركات أخرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال: «نركز حالياً على الإدراج الناجح لشركة برجيل القابضة، مع تنفيذ الاستراتيجية التي أعلنا عنها للمساهمين خلال عملية الطرح العام الأولي، لننتقل إلى المرحلة التالية في رحلة نجاحنا كشركة مدرجة حيث تعتزم المجموعة البَدْء بدفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من العام 2023، بنسبة متوقعة تتراوح من 40 إلى 70% من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط النمو الإضافية».

وذكر شامشير فاياليل، أن «برجيل» تعمل في أسواق نمو مرنة وجذابة بما في ذلك دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى السُّعُودية حيث كشفنا مؤخراً عن خطط للبحث عن فرص لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في المملكة بحلول 2030.

وأوضح أن أسواق الرعاية الصحية في دولة الإمارات وعُمان تستفيد من عوامل النمو التي تدعم توسع المجموعة، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة زادت الإمارات وعُمان من الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية من 12.4 مليار دولار و2.9 مليار دولار على التوالي في العام 2016 لتصل إلى 18 مليار دولار و3.5 مليارات دولار على التوالي في العام 2021، ومن المتوقع أن تزيد استثمارات الرعاية الصحية إلى 34 مليار دولار و5.3 مليارات دولار على التوالي بحلول 2031.

شبكة متكاملة

تدير «برجيل» حالياً شبكة متكاملة للرعاية الصحية تضم 61 أصلاً بما في ذلك 16 مستشفى و23 مركزاً طبياً، و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خِدْمَات مشتركة، بالإضافة إلى استحواذها على حصة من سوق المرضى الداخليين في دولة الإمارات تبلغ 17 % فضلاً عن حصة بنسبة 12 % من سوق مرضى العيادات الخارجيين.

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