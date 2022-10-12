الحسيني يترأس وفد الدولة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أمس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي تستمر لغاية 16 أكتوبر 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وضم الوفد المرافق يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.

وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين؛ سيعقد محمد الحسيني مجموعة من اللقاءات الثنائية الرامية إلى تعزيز علاقات دولة الإمارات الدولية، كما سيشارك والوفد المرافق له في عدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية، للتباحث حول السياسات المالية، وآخر التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيد الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة توقعات الصندوق للدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، والخطوات المستقبلية التي يجب اتباعها لدعم نموها الاقتصادي.

اجتماع

وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، سيشارك في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والزراعة والذي يعقد لأول مرة تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية سنوياً في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك في إطار ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولتعزيز السياسات المالية العامة الداعمة للنمو على المستوى الدولي.

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