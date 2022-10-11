«لولو للصرافة» تطلق منصة خدمات مصرفية مفتوحة

المصدر: أبوظبي- البيان

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تعاونت مجموعة لولو المالية مع بنك ويو- أول بنك في شكل منصة خدمات مالية في المنطقة، للسماح لعملاء ويو بيزنس بإيداع الأموال وسحبها من خلال شبكتها من فروع شركة لولو للصرافة. وتعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات وتُشكل تنوعاً كبيراً لنطاق الخدمات المالية التي تقدمها شركة لولو للصرافة، من خلال السماح لها بدمج الخدمات المصرفية مع قدراتها الحالية في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية، تساعدنا منصتنا للتمكين الرقمي على تزويدنا بالعوامل اللازمة لإقامة شراكة مع المؤسسات المالية التي ترغب في وضع تجارب عملاء محلية للغاية. وتعتبر شراكتنا مع بنك ويو حالة مستخدمة بالفعل في العالم الحقيقي لكيفية دمج قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شبكة فروعنا لخدمة العملاء في المنظومة المالية بشكل أفضل بكثير.

وقال براتيك فاهي، الرئيس التجاري لبنك ويو: «نسعى جاهدين في بنك ويو لتبسيط الخدمات المصرفية حتى يتمكن العملاء من التركيز على إدارة أعمالهم. ويسعدنا إقامة هذه الشراكة مع شركة لولو للصرافة والاستفادة من شبكتهم المنتشرة في دولة الإمارات لمساعدة عملاء ويو بيزنس على إيداع الأموال وسحبها بسهولة. ونتوقع من خلال هذه الشراكة الجديدة زيادة تحسين الوصول للعملاء، مما يترتب عليه تحويل القطاع المصرفي في البلاد».

وفي المرحلة الأولى من الشراكة، قامت شركة لولو للصرافة بتفعيل تسهيلات الإيداع النقدي فقط لعملاء ويو بيزنس، وإطلاق خدمة السحب النقدي قريباً. يعتبر تطبيق ويو بيزنس أول تطبيق مصرفي رقمي للبنك يُمكّن الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المصرفية للأعمال بشكل سلس.

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