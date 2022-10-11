دبي تستضيف جلسة نقاش حول عقارات لندن ومستثمري دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

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عقدت محفظة لندن سنترال المتخصصة في مجال العقارات والاستثمارات الحكومية، جلسة حوارية في نادي كابيتال كلوب دبي، لتبادل الآراء حول سوق العقارات في لندن مع العملاء والمستثمرين والشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أندرو وير الرئيس التنفيذي لمحفظة لندن سنترال: لا تزال لندن وجهة مفضلة بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي بثقافتها المتنوعة. وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم أوقات محددة لتنفيذ استثماراتهم، تعتبر الآن الفرصة سانحة لهم للاستثمار على نطاق واسع، كذلك تعتبر المدينة مناسبة جداً للأعمال والتعليم، حيث تحظى المدارس والجامعات البريطانية بتقدير كبير من جميع أنحاء العالم.

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