«براو» تتوسع في البحرين وأوزبكستان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «براو» المتخصّصة في خدمات الأمن السيبراني وإدارة البيانات في الإمارات، عن توسّعها في سوقين أساسيين هما البحرين وأوزبكستان. جاء هذا الإعلان خلال معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات، «جيتكس جلوبال 2022»، حيث سلّطت «براو» أيضاً الضوء على برنامجها لدعم المواهب الشابة في هذا القطاع في المنطقة والذي انطلق مع الشاب إيليا طنّوس، 15 عاماً، الذي حضر مع فريق الشركة للمشاركة في المعرض.

بعد 12 عاماً في مجال الأمن السيبراني وإدارة البيانات، يُعتبر توسّع «براو» في البحرين وأوزبكستان مرحلة جديدة في تاريخ الشركة ونموّها الإقليمي بحيث تهدف إلى أن تصبح واحدةً من الشركات الرائدة في المنطقة في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة في مجال الأمن السيبراني وإدارة المعلومات.

وقال رولان هاشم، الشريك الإداري في «براو»: نحن نفتخر بتنمية أعمالنا وتوسيع حضورنا في المنطقة مع دخول «براو» إلى سوقين رئيسيين هما البحرين وأوزبكستان. فهدفنا يتمثّل في توفير مجموعة شاملة وعالمية المستوى من حلول وخدمات الأمن السيبراني وإدارة البيانات للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، وبهذا التوسّع نتقدّم خطوة جديدة تجاه تحقيق هذا الهدف.

وأعلنت «براو» أيضاً عن إطلاق برنامجها الإرشادي لدعم المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني في العالم العربي والذي بدأ مع الشاب اللامع إيليا طنّوس، الذي بدأ بتنمية موهبته منذ سنّ صغيرة جداً. يبرع طنّوس بالقرصنة الأخلاقية وقد نجح في اجتياز اختبارات عديدة في مجال الأمن السيبراني حاصداً العديد من الشهادات، وهو الآن يتابع تدرّبه على يد فريق «براو» التقني الذي يزوّده بالإرشاد اللازم على أرض الواقع وفي مشاريع فعلية.

وفي هذا الإطار، قال طنّوس: إنّني ممتنٌّ للفرصة التي أتاحتها لي «براو» من أجل تنمية معرفتي في مجال الأمن السيبراني الذي يستحوذ اهتمامي بشكل كبير. ومع مخزون «براو» من خبرة وحلول تكنولوجية متطوّرة، وبدعمٍ من فريق الشركة، تمكّنت من الوصول إلى مرحلة جديدة من المعرفة في هذا القطاع، وهي مسيرةٌ لا تنتهي نظراً إلى التطوّر الدائم في هذا المجال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز