اتفاقية شراكة بين القرية العالمية وكوكا-كولا الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وشركة كوكا-كولا الشرق الأوسط اتفاقية استراتيجية تمتد لأعوام عدة أصبحت بموجبها الأخيرة الشريك الرسمي للمشروبات الغازية والمياه للقرية العالمية.

وستتولى كوكا-كولا الشرق الأوسط من خلال الاتفاقية تزويد جميع منافذ القرية العالمية بمشروباتها التي تشمل كوكا-كولا، وسبرايت، وفانتا، ومياه أروى ابتداءً من 25 أكتوبر، موعد الافتتاح الرسمي للموسم 27. وتواصل القرية الإعلان عن المزيد من الفعاليات الشيقة قبيل انطلاق الموسم.

وفي إطار الشراكة، سيتعاون الطرفان أيضاً في تقديم مجموعة من الأنشطة التسويقية توفر للضيوف تجارب حصرية فريدة وفعاليات خاصة ومميزة، كما ستساهم كوكا-كولا الشرق الأوسط بإثراء هذا التعاون من خلال أصول علامتها التجارية العالمية وبرامج الرعاية التي تدعمها بما يشمل كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي تعتبر شركة كوكا-كولا راعياً رسمياً له منذ عام 1978 وستعلن القرية العالمية عن مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة قريباً.

وقال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: يسعدنا أن يقع اختيار كوكا-كولا الشرق الأوسط على القرية العالمية لتكون شريكاً لها في النمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة، حيث إن القرية العالمية وكوكا-كولا الشرق الأوسط تشتركان في هدف أساسي واحد؛ وهو توحيد الثقافات وضمان ذكريات رائعة من خلال تقديم أروع التجارب لضيوفنا. لطالما تمحورت رؤيتنا في دبي القابضة للترفيه حول تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة سياحية رائدة توفر تجارب ترفيهية متطورة. نتطلع للإعلان عن المزيد من الأنشطة والفعاليات الشيّقة بالتعاون مع كوكا-كولا الشرق الأوسط التي ستمنح ضيوفنا المزيد من الأسباب لزيارة الموسم 27.

وقال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كوكا-كولا: سعداء للغاية بشراكتنا مع القرية العالمية كونها ستدعم دعم نمو علامتنا التجارية في الإمارات والمنطقة. وجاءت هذه الشراكة بصورة طبيعية تجسيداً لكون كوكا-كولا أحد أشهر العلامات التجارية في العالم، التي تجمع الملايين معاً للاستمتاع بشرب الكولا، وكون القرية العالمية أيضاً وجهة تحتضن الملايين من الضيوف للاستمتاع معاً بالثقافات الغنية، والمطابخ العالمية، والترفيه من حول العالم.

وقال محمد عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات، شركة تعبئة مشروب كوكا-كولا في الإمارات: ستتسنى لنا الفرصة من خلال هذه الاتفاقية متعددة المجالات إلى التواصل مع ضيوف القرية العالمية بطرق مبتكرة تثري تجربتهم مثل الأنشطة التفاعلية في الموقع والفعاليات الترفيهية التي ستمنحهم تجارب فريدة تبقى في ذاكرتهم. ونتطلع بحماس للعمل مع فريق القرية العالمية، الوجهة العائلية والترفيهية الرائدة عالمياً.

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