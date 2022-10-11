العروض والجوائز تتواصل في مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل مهرجان دبي للمفروشات تقديم الأنشطة والفعاليات والعروض على منتجات المنزل والأثاث والإلكترونيات والأجهزة في جميع أنحاء المدينة حتى انتهاء المهرجان في 13 أكتوبر الجاري، ليتيح للمتسوقين فرصة اقتناص أفضل الصفقات، إلى جانب الفوز بجوائز رائعة وأيضاً المشاركة في فعاليات وورش عمل لإعادة تصميم المنازل، ومساحات العمل، والحدائق، وغير ذلك الكثير.

وفي الأسبوع الأخير لمهرجان دبي للمفروشات هناك العديد من الأنشطة والمبيعات وورش العمل في المحلات التجارية. ويمكن الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة في «هوم سنتر» و«كريت أند بارل» وأنصار جاليري، ودويل، و«سيمبلي كيتشن»، و«ذا ون»، والعديد غيرها. ويمكن للمتسوقين ربح قسائم شرائية لدى إيكيا في دبي فستيفال سيتي مول كجزء من احتفالات مهرجان دبي للمفروشات، إضافة إلى مفاجآت يومية وديكورات الحدائق من «دانوب هوم».

شموع وتعاون

وتقدم «باث آند بودي وركس» للعناية بالجسم والمنزل في دبي، تخفيضات «أيام الشموع» الخاصة. تقدم ايكيا مجموعة مصممة بالتعاون مع فرقة «سويدش هاوس مافيا» الموسيقية، لتوفير حلول ذكية لتأثيث المنزل من أجل إنتاج الموسيقى وعزفها والاستماع إليها بفضل التصميم الذي يدعم التكنولوجيا وطرق استخدامها.

وعقدت متاجر «شاتلز آند مور» شراكة خلال المهرجان مع منصة «ستيك» العقارية عبر الإنترنت، لتقديم صفقات عقارية مثيرة للمنازل. فمقابل كل 500 درهم يتم إنفاقها عبر الإنترنت أو في متاجر «شاتلز آند مور» في جميع أنحاء دبي، يحظى المتسوق بفرصة ربح جائزة يومية هي قسيمة من «شاتلز آند مور» بقيمة 1000 درهم، إضافة إلى 1000 درهم في رصيد منصة «ستيك». وستكون الجائزة الكبرى قسيمة هدايا من «شاتلز آند مور» بقيمة 5000 درهم و5000 درهم رصيد «ستيك» مع ختام مهرجان دبي للمفروشات.

جوائز رائعة

وهناك قسيمة سعيد الحظ - نسخة المنازل، التي تقدم لأول مرة في دورة هذا المهرجان، وهي توفره لدى بعض العلامات التجارية الأشهر في دبي في عالم مستلزمات المنازل والأثاث، ومنها حول الإمارات للمفروشات و«بوتري بارن» و«هومز آر أص». والعرض مستمر حتى 13 أكتوبر، حيث يتم تقديم 10 جوائز يومية على مدار 10 أيام ليصبح المجموع 100 فائز. وللمشاركة، ينفق المتسوق 500 درهم أو أكثر لدى أي من العلامات التجارية العشر المشاركة؛ وهي «هوم سنتر» و«هومز آر أص» و«غاليريز لافاييت» و«جشنمال هوم» و«جيه واي إس كيه» و«هوم بوكس» و«أو سي هوم» و«حول الإمارات» و«بوتري بارن» و«ذا ون». كما تقدم العديد من هذه العلامات التجارية عروضاً مغرية على منتجاتها.

ومن أكبر المكافآت في مهرجان دبي للمفروشات عندما تتسوق في سيتي سنتر ديرة، حيث يمكن الحصول على 10 أضعاف نقاط «شير» عند شراء أجهزة إلكترونية ومفروشات منزلية، مع فرصة للفوز بهاتف آي فون 14 برو ماكس، وذلك حتى تاريخ 13 أكتوبر.

وعند تقديم فاتورة الكهرباء الخاصة بك في متاجر شرف دي جي، يحصل المتسوق على تخفيض يصل إلى 10 بالمئة على الأجهزة والإلكترونيات، وعند التسوق بمبلغ 500 درهم أو أكثر يدخل في السحب للفوز بجوائز بقيمة 150 ألف درهم. كما يقدم جمبو للإلكترونيات العديد من التخفيضات والعروض في المحلات خلال أيام مهرجان دبي للمفروشات.

وفي دبي فستيفال سيتي مول، يحظى المتسوق بفرصة ربح بطاقة هدايا من ايكيا بقيمة 10,000 درهم، وذلك عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر والدخول في السحب على الجوائز.

وعند إنفاق 2000 درهم في فستيفال بلازا- جبل علي، يمكن الحصول على 10 % استرداداً نقدياً، بقيمة إجمالية 100،000 درهم متاحة للربح. ويمكنك مضاعفة استرداد النقود عند الإنفاق لدى «كير» و(Stress Less) والتي تقدم 20 بالمئة استرداداً نقدياً.

وفي «كريت أند باريل» في دبي مول وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات، يحصل المتسوقون على تخفيض بين 25 حتى 50 % على مجموعة كبيرة من المنتجات في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، ودبي مول. وعند إنفاق 2000 درهم عبر الإنترنت أو في المتاجر يمكن المشاركة في سحب، يحصل خلاله الفائز على فرصة تسوق بقيمة 100،000 درهم. تابع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك أو انستجرام للإعلان عن الفائز بعد 13 أكتوبر.

ويستفيد عملاء شير من تخفيضات 25 % على منتجات مختارة في متاجر «ليجو» حتى 13 أكتوبر، وفرصة الدخول في سحب للفوز بـ5000 درهم أو تجديد غرفة مع ليجو.

ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً في دبي هيلز مول وعبر الإنترنت، حتى 13 أكتوبر، يمكن الحصول على تخفيض 25 %، إضافة إلى 15 % إضافية على غرف النوم وبياضات الحمام والفراش وبياضات المنزل في «او سي هوم».

ويقدم هوم سنتر في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول ومول الإمارات والواحة مول تخفيضاً بين 20 إلى 70 % على مجموعة كبيرة من المنتجات لجميع أفكار تصميم ديكور المنزل.

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