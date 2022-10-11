بنك انجلترا يعزز برنامج شراء السندات

المصدر: لندن - د ب ا

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قال بنك انجلترا إنه سوف يعزز خطة شراء السندات الطارئة، حيث حذر من أن الاضطراب المستمر في سوق السندات «يمثل خطورة مادية للاستقرار المالي البريطاني».

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن البنك المركزي قال إنه سوف يوسع نطاق برنامج شراء السندات الحكومي، الذي تم تدشينه في أعقاب أزمة السوق التي نجمت عن الإعلان عن موازنة مصغرة الشهر الماضي، ليشمل عملية شراء لسندات مرتبطة بالتضخم في ظل مخاوف من حدوث عملية «بيع بسعر منخفض» للسندات.

ويأتي هذا التدخل بعد استئناف عملية بيع لسندات حكومية، حيث لم تعمل على تهدئة مخاوف المستثمرين على الرغم من تحرك بنك انجلترا لمضاعفة حد شراء السندات اليومي، واتجاه وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج لتقديم موعد الإعلان عن خطته النقدية الجديدة والتوقعات الاقتصادية المستقلة إلى 31 أكتوبر الجاري.

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